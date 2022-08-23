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Sarı-lacivertliler, Kadıköy’de Valencia (2), Zajc ve Alioski ile 3 puanı aldı. Averajla lider olan Kanarya, 3 haftada 13 gol attı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 06:50
Buldozer

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 7'ye çıkararak, averajla liderliğe yükseldi. İki takımın önde presle başladığı maçta golü bulan Fenerbahçe oldu. Valencia, Rodrigues'in müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Abdulkadir Bitigen, VAR'da pozisyonu tekrar izledikten sonra penaltıyı verdi. Enner Valencia, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0. Valencia 41'de orta sahadan buluştuğu topla kaleci Ertaç'ı da geçip, farkı ikiye taşıdı: 2-0.


6 GOL, 1 KIRMIZI KART, SAYISIZ POZİSYON
İkinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe, 48'de Lincoln'ün asistinde Miha Zajc ile durumu 3-0 yaptı. Ardından Adana Demirspor sahneye çıktı. Onyekuru'nun sürüklediği konuk ekip önce Belhanda, sonra Dzyuba ile bir anda farkı bire indirdi: 3-2. Ancak 82'de Rakitsky, Rossi'ye çift dalınca kızarıp takımını on kişi bırakınca ibre tekrar terse döndü. Alioski'nin 84'teki golü skoru ilan etti: 4-2... Ligde bu sezonki ikinci galibiyetini elde eden Fenerbahçe, 4. haftada Konyaspor'a konuk olacak. İlk yenilgisini alan Adana Demirspor ise evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.


BU KEZ 5'Lİ ROTASYON
Jorge Jesus ilk onbirde yine 5 değişiklik birden yaptı. Son Austria Wien maçında onbirde görev alan İsmail Yüksek, Crespo, Alioski, Diego Rossi ve sakatlanan Joshua King'in yerine Adana Demirspor karşısında Miha Zaj, Lincoln, Emre Mor, Arao ve Valencia forma giydi... Sakatlıkları geçen İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan yine yedek soyundular.


LEMOS DEMİR ATTI
Mauricio Lemos, bu sezon üçüncü kez onbirde sahaya çıktı. İlk gönderileceklerden biri olarak bakılan Uruguaylı stoper, yeni transfer Gustavo Henrique'nin vasat performansı üzerine ilk kez deplasmandaki Slovacko maçına onbirde çıkmıştı. Austria Wien karşısında da iyi oynayan Lemos, Jorge Jesus'un üçlü defansta tercih ettiği isim oldu.


PEDRO İLK KEZ
Kanarya'da sakatlığı geçen Joao Pedro bu sezon ilk kez maç kadrosuna alındı ancak forma şansı bulamadı. Brezilya asıllı İtalyan forvet karşılaşmayı kulübede tamamladı. Pedro'nun maç sırasında kenarda teknik direktör Jorge Jesus ile diyalogları dikkat çekti. Yıldız futbolcunun Austria Wien maçında görücüye çıkması bekleniyor.

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