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Serdar Dursun Austria Wien maçı sonrası konuştu!

Son dakika haberleri... UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Fenerbahçe, Austria Wien'e konuk oldu. Sarı-lacivertliler sahadan 2-0'lık net bir skorla galip ayrılırken müsabaka sonrası Serdar Dursun açıklamalarda bulundu. Dursun, " Austria Wien çok koşan bir takım, güçlü bir takım. Zor bir maçtı, iyi bir performans gösterdik." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 00:22
Serdar Dursun Austria Wien maçı sonrası konuştu!

UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Fenerbahçe, Austria Wien ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler sahadan 2-0 galip ayrılırken müsabaka sonrası Serdar Dursun açıklamalarda bulundu. Dursun, " Austria Wien çok koşan bir takım, güçlü bir takım. Zor bir maçtı, iyi bir performans gösterdik." ifadelerini kullandı.

İŞTE SERDAR DURSUN'UN AÇIKLAMASI

"Austria Wien çok koşan bir takım, güçlü bir takım. Zor bir maçtı, iyi bir performans gösterdik. Haklı bir galibiyet aldık, ikinci maç için rahatladık."

"Hocam bana şans verdiği sürece elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Forvet oyuncusu olarak gol atmaya çalışıyorum, atıyorum da. Takım için elimden geleni yapmaya devam edeceğim, daha da fazla süre almak istiyorum. Çok fazla maç var."

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