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FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Austria Wien - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Austria Wien'e konuk olacak. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Avusturya'da galip gelip, İstanbul'da fişi çekmek ve gruplara kalmak istiyor. Fenerbahçe'de yeni transfer Alioski, sakatlıklarını atlatan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın Austria Wien maçının kadrosunda yer alması bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Austria Wien - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 20:40 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 20:50
FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Austria Wien - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Austria Wien'e konuk olacak. Temsilcimiz en iyi sonucu elde ederek İstanbul'a dönmek istiyor. Kasımpaşa'yı 6-0 ile geçen ve moral kazanan Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de eksik futbolcular, maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler merak ediliyor. Peki, Austria Wien - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUSTRIA WIEN - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Austria Wien - Fenerbahçe maçı 18 Ağustos Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak. Müsabaka Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

AUSTRIA WIEN - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Austria Wien: Früchtl, Ranftl, Mühl, Galvao, Graça, Fischer, Braunöder, Wustinger, Huskovic, Fitz, Tabakovic

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, İsmail, Zajc, Lincoln, Rossi, Valencia

ALIOSKI SAHNE ALACAK

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Ezgjan Alioski, ilk kez kadroda yer alacak.

Sarı-lacivertlilerin son transferleri arasında yer alan 30 yaşındaki sol bek, UEFA kadrosuna eklenmişti.

Alioski, teknik direktör Jorge Jesus'un şans vermesi durumunda Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkma fırsatı bulacak.

İRFAN CAN VE MERT HAKAN'IN KADROYA DÖNMESİ BEKLENİYOR

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın Austria Wien maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

Sezon başı kampında sakatlık yaşayan ve uzun süredir takımdan ayrı kalan Mert Hakan, bir süredir takımla çalışmalara başlamıştı.

Ligde son oynanan Kasımpaşa maçında kadroda olması beklenen 27 yaşındaki oyuncuyu, teknik direktör Jorge Jesus riske etmeyerek kadroya almamıştı.

Bir süredir takımdan ayrı çalışan İrfan Can Kahveci de İstanbul'da dün gerçekleştirilen antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Fenerbahçe, Austria Wien eşleşmesinde UEFA listesine şu isimleri bildirdi:

Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ezgjan Alioski, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Miguel Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Enner Valencia ve Serdar Dursun

11 İSİM UEFA KADROSUNDA YOK

Fenerbahçe, kadrosunda bulunan 11 futbolcuyu çeşitli nedenlerle UEFA kadrosuna bildirmedi.

Sarı-lacivertlilerde Nazım Sangare, Serdar Aziz, Joao Pedro, Marcel Tisserand, Steven Caulker, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Mergim Berisha, Tiago Çukur, Filip Novak ve Burak Kapacak kadroda yer almadı.

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