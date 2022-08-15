Haberler Fenerbahçe KASIMPAŞA FENERBAHÇE CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe maçı canlı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı saat kaçta?

KASIMPAŞA FENERBAHÇE CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe maçı canlı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 2. hafta maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada Mete Kalkavan görev yapacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:00
KASIMPAŞA FENERBAHÇE CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe maçı canlı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Sezonun 2. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı 15 Ağustos Pazartesi günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar maç önünde, sırasında ve sonrasında fotomac.com.tr'de yer alacak.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

KASIMPAŞA: Ertuğrul, H'Gjonaj, Bruma, Recep, Petretta, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Eysseric, Ben Ouanes, Bahoken.

FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Peres (Lemos), Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Rossi, Lincoln, Emre Mor, Valencia

JORGE JESUS LİGDEKİ 2. MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, yeni ekibinin başında Süper Lig'deki 2. maçına çıkacak. İlk maçta HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jesus, Kasımpaşa önünde galibiyet arayacak.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER!

Jesus'un, sakatlandığı için Avrupa maçlarında ismini UEFA listesine yazdırmadığı ve iyileşerek takımla birlikte çalışmaya başlayan Mert Hakan Yandaş'a bu lig maçında görev vermesi bekleniyor. Sakatlıkları devam ettiği için son idmanlarda bireysel çalıştıkları belirtilen yeni transfer Joao Pedro, İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz ile Berisha'nın durumu da henüz netlik kazanmadı.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Azeri kızı Günel tam bir estetik harikası oldu! Günel Zeynalova'nın son hali ile sosyal medyayı yaktı geçti!
Ezgi Sertel bir deri bir kemik kalmıştı... Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu ile denizde romantizm yaşadı işte o anlar!
Jesus forvet istiyor! 2 bomba aday
Cimbom’dan yılın transfer bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Pelkas'ın transferi için resmi açıklama geldi!
Jesus forvet istiyor! 2 bomba aday
DOLAR NE KADAR OLDU?
İSTANBUL HAVA DURUMU | 15-22 Ağustos hava durumu nasıl olacak, yağmurlu havalar ne kadar sürecek? - Meteoroloji açıkladı!
VALİLİK UYARDI: İSTANBUL VE ANKARA'DA SAĞANAK YAĞMUR ALARMI!
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Athletic Bilbao - Mallorca maçı saat kaçta? Athletic Bilbao - Mallorca maçı saat kaçta? 13:17
Nelsson yerine Isak Hien! işte sözleşme detayları... Nelsson yerine Isak Hien! işte sözleşme detayları... 13:16
Kasımpaşa F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu Kasımpaşa F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu 12:03
Sivasspor Charisis’i kadrosuna kattı! İşte sözleşme detayı Sivasspor Charisis’i kadrosuna kattı! İşte sözleşme detayı 12:34
Jesus forvet istiyor! 2 bomba aday Jesus forvet istiyor! 2 bomba aday 12:43
Pelkas'ın transferi için resmi açıklama geldi! Pelkas'ın transferi için resmi açıklama geldi! 12:45
Daha Eski
Cimbom'a Bernard transferinde rakip çıktı Cimbom'a Bernard transferinde rakip çıktı 11:07
Jesus F.Bahçe'den ayrılıyor mu? İstediği ülkeyi açıkladılar! Jesus F.Bahçe'den ayrılıyor mu? İstediği ülkeyi açıkladılar! 11:09
Trabzonspor'dan flaş Efecan atağı! Trabzonspor'dan flaş Efecan atağı! 11:09
Liverpool - Crystal Palace saat kaçta? Liverpool - Crystal Palace saat kaçta? 11:20
Trabzonspor'un Kopenhag kadrosu açıklandı Trabzonspor'un Kopenhag kadrosu açıklandı 11:35
Fırtına Avrupa'da 140. maçına çıkıyor Fırtına Avrupa'da 140. maçına çıkıyor 11:49