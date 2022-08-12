Fenerbahçe Play-off'u Çek'ti!

56'da sahneye çıkan Serdar Dursun, kendi çabasıyla yarattığı pozisyonda sert ve düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Çek temsilcisi ise bu golden sadece 2 dakika sonra Sasinka ile skora denge getirdi. Bu dakikadan sonra iki takımın karşılıklı ataklarından gol sesi çıkmayınca; temsilcimiz ilk maçta aldığı farklı galibiyet sayesinde turu geçen taraf oldu. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda FK Austria Wien ile karşılaşacak. İlk maç 18 Ağustos'ta deplasmanda, ikinci maçı 25 Ağustos'ta Kadıköy'de.
56'da sahneye çıkan Serdar Dursun, kendi çabasıyla yarattığı pozisyonda sert ve düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Çek temsilcisi ise bu golden sadece 2 dakika sonra Sasinka ile skora denge getirdi. Bu dakikadan sonra iki takımın karşılıklı ataklarından gol sesi çıkmayınca; temsilcimiz ilk maçta aldığı farklı galibiyet sayesinde turu geçen taraf oldu. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda FK Austria Wien ile karşılaşacak. İlk maç 18 Ağustos'ta deplasmanda, ikinci maçı 25 Ağustos'ta Kadıköy'de.
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