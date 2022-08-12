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Fenerbahçe Play-off'u Çek'ti!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovacko’yı 3-0 mağlup eden F.Bahçe, dış sahada da 1-1 berabere kalarak adını play-off’a yazdırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 06:50
Fenerbahçe Play-off'u Çek'ti!
F.Bahçe Avrupa yoluna devam ediyor... Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda talihsiz bir şekilde Dinamo Kiev'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya temsilcisi Slovacko'yu eleyerek adını play-off'a yazdırmayı başardı. Sarı-lacivertli temsilcimiz geçen hafta Kadıköy'de oynanan ilk maçta aldığı 3-0'lık galibiyetle deplasmandaki mücadele büyük bir avantajla çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısında vasat bir futbol sergileyen F.Bahçe, ikinci yarıda ise daha derbi toplu oynadı.

56'da sahneye çıkan Serdar Dursun, kendi çabasıyla yarattığı pozisyonda sert ve düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Çek temsilcisi ise bu golden sadece 2 dakika sonra Sasinka ile skora denge getirdi. Bu dakikadan sonra iki takımın karşılıklı ataklarından gol sesi çıkmayınca; temsilcimiz ilk maçta aldığı farklı galibiyet sayesinde turu geçen taraf oldu. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda FK Austria Wien ile karşılaşacak. İlk maç 18 Ağustos'ta deplasmanda, ikinci maçı 25 Ağustos'ta Kadıköy'de.
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