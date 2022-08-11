Haberler Fenerbahçe SLOVACKO FENERBAHÇE CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SLOVACKO FENERBAHÇE CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Slovacko'ya konuk olacak. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda 3-0 kazanılan ilk maçın rövanşında Fenerbahçe rahat kazanarak play-off turuna kalmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 12:09
SLOVACKO FENERBAHÇE CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Slovacko - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Çekya ekibi Slovacko ile deplasmanda karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Slovacko - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SLOVACKO - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slovacko - Fenerbahçe maçı 11 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

SLOVACKO - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ

Slovacko: Nguyen, Reinberk, Kadlec, Simko, Danicek, Levin, Petrzela, Havlik, Travnik, Holzer, Kalabiska

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Henrique, Szalai, Ferdi (Novak), Arao, Zajc, Emre Mor, Lincoln, Serdar Dursun, Valencia

LINCOLN DAMGA VURDU!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Ülker Stadyumu'nda Slovacko'yu ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Müsabakaya 2 gol 1 asist yapan Lincoln Henrique damga vurdu.

SARI-LACİVERTLİLER TUR PEŞİNDE

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında 4 Ağustos'ta İstanbul'da Slovacko'yu Emre Mor ve Lincoln Henrique'nin (2) attığı gollerle 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonu ilk maçında 8 Ağustos'ta HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

Avrupa mücadelesinde deplasman maçına 3-0 gibi avantajlı bir skorla çıkacak sarı-lacivertliler, rövanş maçını da kazanıp turu geçerek adını play-off'a yazdırmak istiyor.

Slovacko'yu elemesi halinde Fenerbahçe, Avusturya ekibi Austria Wien ile eşleşecek.

KADRO 23 FUTBOLCUDAN OLUŞTU

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Slovacko maçı için belirlenen 23 kişilik kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, İsmail Yüksek, Willian Arao, Miha Zajc, Miguel Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique, Diego Rossi, Emre Mor, Burak Kapacak, Bruma, Joshua King, Enner Valencia, Serdar Dursun.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Joao Pedro ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, Tisserand ile Pelkas, Slovacko maçları için daha önce UEFA'ya bildirilen listede bulunmuyor.

JESUS'UN FENERBAHÇE İLE DÖRDÜNCÜ AVRUPA MAÇI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımının başında dördüncü Avrupa maçına çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e elenen (0-0 / 1-2) sarı-lacivertli takımın deneyimli çalıştırıcısı, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Slovacko önünde galibiyetle (3-0) tanıştı. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin başında yer alacağı 4. Avrupa kupası maçında Çekya temsilcisine karşı play-off turuna çıkabilmek için ter dökecek.

AVRUPA KUPALARINDA 244. MAÇ

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya'nın Slovacko takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 244. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 243 müsabakada 88 galibiyet, 52 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 305 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 356 gol gördü.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Karim Benzema Real Madrid tarihine geçti! Efsane ismi geride bıraktı, Cristiano Ronaldo’ya yaklaştı…
Uyarılar sonrası 3 ilde kuvvetli sağanak! Zonguldak, Kocaeli ve Sakarya'da sokak ve caddeler göle döndü
F.Bahçe'de Batshuayi şoku! Transferi...
Kanarya'ya Sambacı yıldız!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Felipe Jonatan'dan F.Bahçe ve transfer açıklaması!
F.Bahçe'de Batshuayi şoku! Transferi...
DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI - ÖSYM AİS
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
LANGYA VİRÜSÜ NEDİR?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Felipe Jonatan'dan F.Bahçe ve transfer açıklaması! Felipe Jonatan'dan F.Bahçe ve transfer açıklaması! 12:17
F.Bahçe - Slovacko maçı saat kaçta? F.Bahçe - Slovacko maçı saat kaçta? 12:08
Dudelange - Malmö maçı saat kaçta? Dudelange - Malmö maçı saat kaçta? 11:40
Spor Toto 1. Lig'de heyecan yarın başlayacak Spor Toto 1. Lig'de heyecan yarın başlayacak 11:35
Fırtına'nın yeni transferi Trabzon'a geliyor Fırtına'nın yeni transferi Trabzon'a geliyor 11:33
Zürich - Linfield maçı saat kaçta? Zürich - Linfield maçı saat kaçta? 11:21
Daha Eski
Transferde ortalık karıştı! Menajerinden flaş hamle Transferde ortalık karıştı! Menajerinden flaş hamle 11:20
HJK Helsinki - Maribor maçı saat kaçta? HJK Helsinki - Maribor maçı saat kaçta? 11:05
Denizlispor Lopes'e kavuşuyor Denizlispor Lopes'e kavuşuyor 11:03
Torreira için itiraf geldi! "İstediği ücreti..." Torreira için itiraf geldi! "İstediği ücreti..." 10:56
West Bromwich - Sheffield United maçı saat kaçta? West Bromwich - Sheffield United maçı saat kaçta? 10:50
Aslan'dan Yunus'a yeni sözleşme! Aslan'dan Yunus'a yeni sözleşme! 10:44