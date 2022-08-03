TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef yeniden Alassane Plea!

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor.
Hazırlıklar devam ederken transfer çalışmaları da son sürat sürdürülüyor.
Kadrosunu Luan Peres, Gustavo Henrique, Joao Pedro, Lincoln Henrique, Willian Arao, Emre Mor, Tiago Çukur, Joshua King, Ezgjan Alioski ve Bruma ile güçlendiren Kanarya'da rota hücum transferine çevrildi.
Forvet hattına mutlak takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Alassane Plea için tekrardan temaslara başladı.
Marsilya ve Nice'in transferden çekildiği Fransız golcü F.Bahçe'ye kalmıştı.
Son görüşmede kulübü M'Gladbach ve oyuncu fiyat yükseltse de sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki forvet için yeniden devreye girecek.
Yıldız oyuncu için önümüzdeki günlerde bir görüşme daha yapılacak.
Kulübü 10 milyon euro talep ediyor.
Alassane Plea da yıllık 3 milyon euro istiyor.
ALASSANE PLEA KİMDİR?
Alassane Plea, 10 Mart 1993 yılında Fransa'nın Lille şehrinde dünyaya gelmiştir.
Mali uyruklu olan Plea'nın 181 cm boyu bulunmaktadır.
Sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında bitecek olan Plea, Borussia Mönchengladbach forması giymektedir.
Profesyonel futbol kariyerine Lyon'da başkayan Plea sırasıyla Auxxere, Nice, Lyon ve Borussia Mönchengladbach'ta devam etmiştir.
Plea, 305 maçta 95 gol 52 asist üretmiştir.