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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef yeniden Alassane Plea!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Hücum hattına takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Kanarya bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Alassane Plea için tekrardan temaslarını sıklaştırdı. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 11:50
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef yeniden Alassane Plea!

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef yeniden Alassane Plea!

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef yeniden Alassane Plea!

Hazırlıklar devam ederken transfer çalışmaları da son sürat sürdürülüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef yeniden Alassane Plea!

Marsilya ve Nice'in transferden çekildiği Fransız golcü F.Bahçe'ye kalmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef yeniden Alassane Plea!

Son görüşmede kulübü M'Gladbach ve oyuncu fiyat yükseltse de sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki forvet için yeniden devreye girecek.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef yeniden Alassane Plea!

Yıldız oyuncu için önümüzdeki günlerde bir görüşme daha yapılacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef yeniden Alassane Plea!

Kulübü 10 milyon euro talep ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef yeniden Alassane Plea!

Alassane Plea da yıllık 3 milyon euro istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef yeniden Alassane Plea!

ALASSANE PLEA KİMDİR?

Alassane Plea, 10 Mart 1993 yılında Fransa'nın Lille şehrinde dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef yeniden Alassane Plea!

Mali uyruklu olan Plea'nın 181 cm boyu bulunmaktadır.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef yeniden Alassane Plea!

Sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında bitecek olan Plea, Borussia Mönchengladbach forması giymektedir.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef yeniden Alassane Plea!

Profesyonel futbol kariyerine Lyon'da başkayan Plea sırasıyla Auxxere, Nice, Lyon ve Borussia Mönchengladbach'ta devam etmiştir.

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