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Fenerbahçe'den Mert Günok hamlesi! İşte diğer isimler

Fenerbahçe'de Berke Özer'in ayrılması ve Altay Bayındır'ın sakatlanması sonrası kaleci sıkıntısı yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde Avrupa Ligi maçında kalede Osman Ertuğrul'un oynaması beklenirken, Kanarya kaleci transferinde gündemine Mert Günok'u aldı. İşte transferin detayları ve listedeki isimler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 06:56
Fenerbahçe'den Mert Günok hamlesi! İşte diğer isimler

Altay Bayındır'ın sakatlanması üzerine kaleci arayışına hız veren Fenerbahçe'de gündemde 3 isim var.

Fenerbahçe'den Mert Günok hamlesi! İşte diğer isimler

İlki Ertuğrul Taşkıran... 32 yaşındaki eldiven için Kasımpaşa'nın talepleri yüksek.

Fenerbahçe'den Mert Günok hamlesi! İşte diğer isimler

Bu nedenle henüz ortak nokta bulunamadı...

Fenerbahçe'den Mert Günok hamlesi! İşte diğer isimler

İkinci aday Rizespor'dan Gökhan Akkan için dün 'anlaşma sağlandı' iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den Mert Günok hamlesi! İşte diğer isimler

Ancak Karadeniz ekibi açıklama yaparak haberlerin doğru olmadığını ifade etti.

Fenerbahçe'den Mert Günok hamlesi! İşte diğer isimler

27 yaşındaki file bekçisine karşılık para+takas önerildiği ileri sürüldü...

Fenerbahçe'den Mert Günok hamlesi! İşte diğer isimler

Sürpriz gelişme ise Mert Günok oldu.

Fenerbahçe'den Mert Günok hamlesi! İşte diğer isimler

Beşiktaş ile 2 yıl daha kontratı olan 33 yaşındaki eski Fenerbahçeli kalecinin de gündeme geldiği kulislerde ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den Mert Günok hamlesi! İşte diğer isimler

Mert Günok geçtiğimiz sezon şanssız bir sakatlık geçirmiş ve sezonu kapatmıştı.

Fenerbahçe'den Mert Günok hamlesi! İşte diğer isimler

MERT GÜNOK KİMDİR?

Mert Günok'un tam adı Fehmi Mert Günok'tur.

Fenerbahçe'den Mert Günok hamlesi! İşte diğer isimler

1 Mart 1989 yılında Karabük şehrinde dünyaya gelmiştir.

Fenerbahçe'den Mert Günok hamlesi! İşte diğer isimler

Doğduğu zaman babası Mahir Günok, Karabükspor'un kalecisiydi ve Mert'te babasının izinden gitti.

Fenerbahçe'den Mert Günok hamlesi! İşte diğer isimler

2 Sene içerisinde babası İstanbulspor'a transfer olduğu için İstanbul'a taşınmak durumunda kaldılar.

Fenerbahçe'den Mert Günok hamlesi! İşte diğer isimler

1998 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün altyapısında futbol hayatına başlayan Mert, ilk olarak Fenerbahçe PAF takımında yetişmiştir.

Fenerbahçe'den Mert Günok hamlesi! İşte diğer isimler

Daha sonra yıl 2007'yi gösterdiğinde A takımına yükselmiş ve U19, U18, U17 ve U16 ulusal takım seviyelerinde boy göstermiştir. Volkan Babacan'nın Fenerbahçe Spor Kulübü'nden ayrılmasıyla yedek kaleci olmuştur.

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