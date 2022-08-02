Fenerbahçe'den Mert Günok hamlesi! İşte diğer isimler

Altay Bayındır'ın sakatlanması üzerine kaleci arayışına hız veren Fenerbahçe'de gündemde 3 isim var.
Altay Bayındır'ın sakatlanması üzerine kaleci arayışına hız veren Fenerbahçe'de gündemde 3 isim var.
İlki Ertuğrul Taşkıran... 32 yaşındaki eldiven için Kasımpaşa'nın talepleri yüksek.
Bu nedenle henüz ortak nokta bulunamadı...
İkinci aday Rizespor'dan Gökhan Akkan için dün 'anlaşma sağlandı' iddiası ortaya atıldı.
Ancak Karadeniz ekibi açıklama yaparak haberlerin doğru olmadığını ifade etti.
27 yaşındaki file bekçisine karşılık para+takas önerildiği ileri sürüldü...
Sürpriz gelişme ise Mert Günok oldu.
Beşiktaş ile 2 yıl daha kontratı olan 33 yaşındaki eski Fenerbahçeli kalecinin de gündeme geldiği kulislerde ortaya atıldı.
Mert Günok geçtiğimiz sezon şanssız bir sakatlık geçirmiş ve sezonu kapatmıştı.
MERT GÜNOK KİMDİR?
Mert Günok'un tam adı Fehmi Mert Günok'tur.
1 Mart 1989 yılında Karabük şehrinde dünyaya gelmiştir.
Doğduğu zaman babası Mahir Günok, Karabükspor'un kalecisiydi ve Mert'te babasının izinden gitti.
2 Sene içerisinde babası İstanbulspor'a transfer olduğu için İstanbul'a taşınmak durumunda kaldılar.
1998 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün altyapısında futbol hayatına başlayan Mert, ilk olarak Fenerbahçe PAF takımında yetişmiştir.
Daha sonra yıl 2007'yi gösterdiğinde A takımına yükselmiş ve U19, U18, U17 ve U16 ulusal takım seviyelerinde boy göstermiştir. Volkan Babacan'nın Fenerbahçe Spor Kulübü'nden ayrılmasıyla yedek kaleci olmuştur.