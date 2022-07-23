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Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları devam ediyor!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Jorge Jesus yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, antrenmana salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahada yapılan koşu ve ısınma hareketlerinin devamında pas çalışıldı. Taktiksel ve bireysel çalışmalarla da idman tamamlandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 14:04 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 14:05
Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları devam ediyor!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında karşılaşacağı Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 27 Temmuz Çarşamba akşamı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahada yapılan koşu ve ısınma hareketlerinin devamında pas çalışıldı. Taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenman tamamlandı. Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'in tedavilerine edildi.

Sarı-lacivertliler, maçın hazırlıklarına 24 Temmuz Pazar günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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