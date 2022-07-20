Haberler Fenerbahçe Rakibi iyi tanıyoruz

Rakibi iyi tanıyoruz

Jorge Jesus: Kurada Şampiyonlar Ligi’nde tecrübeli ve güçlü bir takım çıktı Onları iyi tanıyorum. Zor anlar olacak ama biz iyi çalıştık. Kazanmak istiyoruz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Rakibi iyi tanıyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Kurada Şampiyonlar Ligi'nde tecrübeli, güçlü bir takım çıktı. Ben onları iyi tanıyorum, geçen sene onlara karşı oynadım. Zor anlar olacaktır ama biz iyi çalıştık. Onların kalitesine sahada cevap vermek istiyoruz. Yaklaşık 4-5 haftadır takımla çalışıyoruz. Yavaş yavaş birbirimizi tanıyoruz. Pozitif düşünceye sahip, kaliteli bir takım oluşturmak istiyoruz. Rakibimiz Dinamo Kiev'in 4-5 yıldır birlikte oynadığını biliyoruz. Ukrayna'da olanları hepimiz biliyoruz. Umarım maçta sporun dışında olaylar yaşanmaz. Hepimiz orada olanlara saygı duyuyoruz, acılarını paylaşıyoruz. Lucescu, yabancı teknik direktörler arasında bir sembol. Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla tecrübesi var, aynı benim gibi."

SZALAI: BU MAÇA HAZIRIZ

Jesus ile birlikte basın toplantısına katılan Attila Szalai, "Maça en iyi şekilde hazırlandık. Teknik ekip, rakibin iyi ve kötü yanlarını bize anlattı. Rakibimizi iyi biliyoruz. Yarınki maç için sabırsızlanıyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu maça hazırız. Dediğim gibi ilk resmi maçımız için sabırsızlanıyoruz" dedi.

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