Haberler Fenerbahçe Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı canlı anlatım (Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle)

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı canlı anlatım (Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle)

Fenerbahçe sezonu açıyor. Sarı lacivertli ekip yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un önderliğinde ilk resmi sınavını Dinamo Kiev karşısında veriyor. Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmanın peşinde. Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 20:55 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 21:14
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı canlı anlatım (Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle)

Fenerbahçe sezonu açıyor. Sarı lacivertli ekip yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un önderliğinde ilk resmi sınavını Dinamo Kiev karşısında veriyor. Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmanın peşinde. Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Verbic, Buyalskiy, Besedin

Fenerbahçe: Altay, Osayı, Serdar, Szalai, Ferdi, İsmail, Arao, İrfan Can, King, Rossi, Valencia

DINAMO KIEV - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat 21:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE DINAMO KIEV'İ ELERSE MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ!

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'i yenerse Sturm Graz ile eşleşecek.

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