Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı canlı anlatım (Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle)

Fenerbahçe sezonu açıyor. Sarı lacivertli ekip yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un önderliğinde ilk resmi sınavını Dinamo Kiev karşısında veriyor. Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmanın peşinde. Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Verbic, Buyalskiy, Besedin
Fenerbahçe: Altay, Osayı, Serdar, Szalai, Ferdi, İsmail, Arao, İrfan Can, King, Rossi, Valencia
DINAMO KIEV - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat 21:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
FENERBAHÇE DINAMO KIEV'İ ELERSE MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ!
Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'i yenerse Sturm Graz ile eşleşecek.