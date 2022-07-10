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FENERBAHÇE HULL CITY MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Hull City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak?

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile hazırlık maçı yapacak. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe bu sezon oynadığı hazırlık maçlarında 1 beraberlik 3 galibiyet elde etti. Transfer sezonuna da hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Bruma, Lincoln Henrique ve Emre Mor ile kadrosunu güçlendirdi. Hull City ile oynanacak hazırlık maçında yeni transferlerin performansı merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Hull City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 09:47 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 10:00
FENERBAHÇE HULL CITY MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Hull City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak?

2021-2022 sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Hull City ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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FENERBAHÇE - HULL CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Hull City maçı 10 Temmuz Pazar günü 20:30'da TV 8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabaka, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynancak.

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