Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE MOL FEHERVAR MAÇI İZLE 💥 | Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı nasıl izlenir? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

FENERBAHÇE MOL FEHERVAR MAÇI İZLE 💥 | Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı nasıl izlenir? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 5. hazırlık maçında Mol Fehervar ile kozlarını paylaşacak. Shkupi, Tirana, Al Shamal ve Partizan ile karşılaşan Fenerbahçe 1 beraberlik 3 galibiyet elde etti. Bruma, Lincoln ve Emre Mor'u kadrosuna katan Fenerbahçe'nin yıldız isimler ile nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı nasıl izlenir? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 12:30
FENERBAHÇE MOL FEHERVAR MAÇI İZLE 💥 | Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı nasıl izlenir? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

2021-2022 sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Mol Fehervar ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - MOL FEHERVAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı 5 Temmuz Salı günü 19:30'da oynanacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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FENERBAHÇE - MOL FEHERVAR MAÇININ GÜNÜ DEĞİŞTİ!

Fenerbahçe resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin, yurt dışı hazırlıkları kapsamında bulunduğu Avusturya'da, 6 Temmuz Çarşamba günü 19.30'da Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile oynayacağı hazırlık maçı, Futbol A Takımımızın planlaması çerçevesinde 5 Temmuz Salı (Yarın) günü saat 19.30'da oynanacaktır. Mücadele S Sport ve Sport Plus'tan yayınlanacak." ifadelerine yer verildi.

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