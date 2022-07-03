FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae transferinde flaş gelişme! İstanbul'a geldiler

Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Kim Min-Jae'nin transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Kim Min-Jae'nin transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla dikkat çeken 25 yaşındaki savunmacı Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
2021 yazında Kanarya'ya gelen Kim Min-Jae kısa sürede kalitesini ispatladı.
Taraftarın sevgilisi konumuna gelen başarılı oyuncu, takımın kilit isimleri arasına girdi.
Transferde taliplerinin artmasıyla birlikte Fenerbahçe taraftarı da sosyal medyada Kim Min-Jae'nin takımda kalması adına hashtag çalışmaları yaptı.
Teknik direktör Jorge Jesus da yönetime sunduğu raporda yıldız ismin takımda tutulmasını istedi.
Portekizli çalıştırıcı, Kim Min-Jae ile de özel bir görüşme yaptı ve yeni sezonda kendisinden beklentilerini dile getirdi.
Bunun üzerine harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, Güney Koreli futbolcuyu en az 1 sene daha takımda tutabilmek için girişimlere başladı.
Sarı-lacivertli kurmaylar, Kim Min-Jae ile görüşmelerini sürdürürken, Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor.
RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLADI!
Birçok takımın peşinde olduğu yıldız oyuncuyla ilgili resmi girişimler başladı.
RENNES TRANSFERDE CİDDİ!
RMC Sport'un haberine göre; Savunma hattını güçlendirmek isteyen Fransa Ligue 1 ekibi Rennes, Kim Min-Jae'nin peşine düştü.
İSTANBUL'A GELDİLER!
Haberde; Rennes yöneticisi Florian Maurice'in transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldiği ifade edildi.
Ancak Güney Koreli stoperi kadrosuna katmak isteyen Rennes'in transferde birçok rakibi olduğunun altı çizildi.
Fransa'dan Marsilya ve İtalya'dan Napoli'nin de yıldız savunmacı ile ilgilendiği belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 40 resmi maçta forma giyen Kim Min-Jae, performansıyla dikkat çekti. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.