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FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae transferinde flaş gelişme! İstanbul'a geldiler

Son dakika spor haberi: Gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de mevcut oyuncuların takımdaki geleceği büyük önem taşıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un yönetimle yaptığı görüşmede takımda kalmasını istediği Kim Min-Jae'nin transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler en az 1 yıl daha Güney Koreli stoperle yola devam etmek istiyor ancak talipler de artıyor. Avrupa ekiplerinin gözdesi konumunda bulunan yıldız savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen Fransız ekibi, transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 19:17 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 19:17
BURAK ŞENTÜRK
FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae transferinde flaş gelişme! İstanbul'a geldiler

Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Kim Min-Jae'nin transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae transferinde flaş gelişme! İstanbul'a geldiler

Sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla dikkat çeken 25 yaşındaki savunmacı Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae transferinde flaş gelişme! İstanbul'a geldiler

2021 yazında Kanarya'ya gelen Kim Min-Jae kısa sürede kalitesini ispatladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae transferinde flaş gelişme! İstanbul'a geldiler

Taraftarın sevgilisi konumuna gelen başarılı oyuncu, takımın kilit isimleri arasına girdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae transferinde flaş gelişme! İstanbul'a geldiler

Transferde taliplerinin artmasıyla birlikte Fenerbahçe taraftarı da sosyal medyada Kim Min-Jae'nin takımda kalması adına hashtag çalışmaları yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae transferinde flaş gelişme! İstanbul'a geldiler

Teknik direktör Jorge Jesus da yönetime sunduğu raporda yıldız ismin takımda tutulmasını istedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae transferinde flaş gelişme! İstanbul'a geldiler

Portekizli çalıştırıcı, Kim Min-Jae ile de özel bir görüşme yaptı ve yeni sezonda kendisinden beklentilerini dile getirdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae transferinde flaş gelişme! İstanbul'a geldiler

Bunun üzerine harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, Güney Koreli futbolcuyu en az 1 sene daha takımda tutabilmek için girişimlere başladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae transferinde flaş gelişme! İstanbul'a geldiler

Sarı-lacivertli kurmaylar, Kim Min-Jae ile görüşmelerini sürdürürken, Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae transferinde flaş gelişme! İstanbul'a geldiler

RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLADI!
Birçok takımın peşinde olduğu yıldız oyuncuyla ilgili resmi girişimler başladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae transferinde flaş gelişme! İstanbul'a geldiler

RENNES TRANSFERDE CİDDİ!
RMC Sport'un haberine göre; Savunma hattını güçlendirmek isteyen Fransa Ligue 1 ekibi Rennes, Kim Min-Jae'nin peşine düştü.

FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae transferinde flaş gelişme! İstanbul'a geldiler

İSTANBUL'A GELDİLER!
Haberde; Rennes yöneticisi Florian Maurice'in transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldiği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae transferinde flaş gelişme! İstanbul'a geldiler

Ancak Güney Koreli stoperi kadrosuna katmak isteyen Rennes'in transferde birçok rakibi olduğunun altı çizildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae transferinde flaş gelişme! İstanbul'a geldiler

Fransa'dan Marsilya ve İtalya'dan Napoli'nin de yıldız savunmacı ile ilgilendiği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Kim Min-Jae transferinde flaş gelişme! İstanbul'a geldiler

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 40 resmi maçta forma giyen Kim Min-Jae, performansıyla dikkat çekti. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.

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