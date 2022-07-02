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Belotti Fenerbahçe'ye gidebilir

Sarı-lacivertli takımın, 28 yaşındaki golcüye önemli bir teklif yaptığı belirtildi. Taraftarların da Belotti’yi mesaj yağmuru ile ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
Belotti Fenerbahçe'ye gidebilir

Andrea Belotti, Torino'dan ayrıldığını resmen açıkladı. Calciomercato, boşa çıkan 28 yaşındaki forvet için birçok kulübün devrede olduğunu açıklarken en iştahlı takımlar olarak Monaco ile birlikte Fenerbahçe'yi gösterdi... Belotti'nin sarı-lacivertli kulüpten önemli bir teklif aldığını dile getiren site, Türk ekibinin Monaco'nun rekabetini aşmayı umduğunu ifade etti. Fenerbahçeli taraftarların da İtalyan santrforun Instagram profilini basıp mesaj yağmuruna tuttuğu kaydedildi. Maliyetin yüksekliğine rağmen Belotti'nin sarı-lacivertli formayı giyme şansının bulunduğu bildirildi.

TEMASLAR SÜRÜYOR
Belotti'nin yeni takımının sürpriz bir ekip olacağı yönündeki mesajı da dikkat çekti... Forvete üst düzey bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de Andrea Belotti'nin yanı sıra Alexander Sörloth da gündemdeki yerini koruyor. Yönetim, girişimleri gizlilik içinde sürdürüyor. Listede sürpriz isimler de olduğu konuşuluyor. Dinamo Kiev ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına kadar bir ismin açıklanması bekleniyor... Teknik direktör Jorge Jesus'un ileride arkası dönük de oynayabilen, top tutup servis yapabilen, pivot bir forvet istediği daha önce ifade edilmişti.

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