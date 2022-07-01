HULL CITY FENERBAHÇE CANLI İZLE 📺 | Hull City - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak?

2021-2022 sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Hull City ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Hull City - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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HULL CİTY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hull City - Fenerbahçe maçı 10 Temmuz Pazar günü 21:30'de Fenerbahçe Youtube'da canlı yayınlanacak. Müsabaka, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynancak.

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