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Fenerbahçe'de transferde Belotti heyecanı! Sosyal medya yıkıldı

Son dakika spor haberi: Santrfor mevkisine yıldız bir ismi takviye etmek isteyen Fenerbahçe, Torino'daki sözleşmesi sona eren Andrea Belotti'yi gündemine aldı. İtalyan golcünün sarı-lacivertlilerin radarına girmesi sarı-lacivertli taraftarları ayağa kaldırdı. Şampiyonluk hedefiyle sezona başlayacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar yaptığı yorumlarla sosyal medyayı yıktı. İşte o yorumlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 13:32 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 13:33
Fenerbahçe'de Belotti heyecanı! Sosyal medya yıkıldı

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Belotti heyecanı yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Belotti heyecanı! Sosyal medya yıkıldı

Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de 3 kulvarda başarı yakalayacak bir kadro kurulması için kollar sıvandı.

Fenerbahçe'de Belotti heyecanı! Sosyal medya yıkıldı

Portekizli çalıştırıcının raporuna göre hareket eden sarı-lacivertlilerde eksik bölgeler belirlendi.

Fenerbahçe'de Belotti heyecanı! Sosyal medya yıkıldı

Hücum zenginliğini artırmayı hedefleyen Kanarya'da minimum 1 santrfor takviyesi yapılmak isteniyor.

Fenerbahçe'de Belotti heyecanı! Sosyal medya yıkıldı

Adayları belirleyen Fenerbahçe'de İtalyan santrfor Andrea Belotti ismi taraftarı ayağa kaldırdı.

Fenerbahçe'de Belotti heyecanı! Sosyal medya yıkıldı

Uzun yıllardır Serie A'da forma giyen yıldız futbolcu ile ilgili transfer iddiaları gündem yarattı.

Fenerbahçe'de Belotti heyecanı! Sosyal medya yıkıldı

Torino'daki sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Belotti, takımdan ayrılmaya karar verdi.

Fenerbahçe'de Belotti heyecanı! Sosyal medya yıkıldı

Gelecek olan teklifleri dinleyecek olan 28 yaşındaki hücum oyuncusunun, masaya yatırdığı teklifler sonrası yeni takımı belli olacak.

Fenerbahçe'de Belotti heyecanı! Sosyal medya yıkıldı

Yıldız bir santrfor transferi bekleyen Fenerbahçe taraftarını Belotti heyecanı sardı.

Fenerbahçe'de Belotti heyecanı! Sosyal medya yıkıldı

Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada yaptığı yorumlarla transfer ateşini yaktı.

Fenerbahçe'de Belotti heyecanı! Sosyal medya yıkıldı

Andrea Belotti'nin imza atmasını isteyen Fenerbahçe taraftarı, yönetime transfer çağrısında bulundu.

İşte o paylaşımlar...

Fenerbahçe'de Belotti heyecanı! Sosyal medya yıkıldı

"Golcü gibi golcü Belotti... Deli gibi isterim. İnşallah olur"

Fenerbahçe'de Belotti heyecanı! Sosyal medya yıkıldı

"Belotti gelirse ocak ayında şampiyonluk turu atarız"

Fenerbahçe'de Belotti heyecanı! Sosyal medya yıkıldı

"Belotti olmazsa olmazı bu işin. Bu takıma forvet gibi forvet şart"

Fenerbahçe'de Belotti heyecanı! Sosyal medya yıkıldı

"Fenerbahçe'ye yakışan forvet Belotti'dir"

Fenerbahçe'de Belotti heyecanı! Sosyal medya yıkıldı

"Tartışmasız yılın transferi olur. Başkan bu adamı getir"

Fenerbahçe'de Belotti heyecanı! Sosyal medya yıkıldı

"Belotti... Bir ihtimalken bile çok güzelsin"

Fenerbahçe'de Belotti heyecanı! Sosyal medya yıkıldı

"Belotti gelirse eğer ligi kapatın başlamadan Allah'ın izniyle şampiyonuz"

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