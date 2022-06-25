Fenerbahçe'de transferde Belotti heyecanı! Sosyal medya yıkıldı

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Belotti heyecanı yaşanıyor.
Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Belotti heyecanı yaşanıyor.
Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de 3 kulvarda başarı yakalayacak bir kadro kurulması için kollar sıvandı.
Portekizli çalıştırıcının raporuna göre hareket eden sarı-lacivertlilerde eksik bölgeler belirlendi.
Hücum zenginliğini artırmayı hedefleyen Kanarya'da minimum 1 santrfor takviyesi yapılmak isteniyor.
Adayları belirleyen Fenerbahçe'de İtalyan santrfor Andrea Belotti ismi taraftarı ayağa kaldırdı.
Uzun yıllardır Serie A'da forma giyen yıldız futbolcu ile ilgili transfer iddiaları gündem yarattı.
Gelecek olan teklifleri dinleyecek olan 28 yaşındaki hücum oyuncusunun, masaya yatırdığı teklifler sonrası yeni takımı belli olacak.
Yıldız bir santrfor transferi bekleyen Fenerbahçe taraftarını Belotti heyecanı sardı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada yaptığı yorumlarla transfer ateşini yaktı.
Andrea Belotti'nin imza atmasını isteyen Fenerbahçe taraftarı, yönetime transfer çağrısında bulundu.
İşte o paylaşımlar...
"Golcü gibi golcü Belotti... Deli gibi isterim. İnşallah olur"
"Belotti gelirse ocak ayında şampiyonluk turu atarız"
"Belotti olmazsa olmazı bu işin. Bu takıma forvet gibi forvet şart"
"Fenerbahçe'ye yakışan forvet Belotti'dir"
"Tartışmasız yılın transferi olur. Başkan bu adamı getir"
"Belotti... Bir ihtimalken bile çok güzelsin"
"Belotti gelirse eğer ligi kapatın başlamadan Allah'ın izniyle şampiyonuz"
"Tek beklentim Belotti tarzı forvet. Yakışanı da budur"
"Belotti-Carvalho ikilisi seviye atlatır"
"Belotti şampiyonluk kupasının bir ucundan tutmak demek"