Haberler Fenerbahçe Vladimir Beschastnykh'ten Fenerbahçe için olay sözler! "Oyun değil, karınca yuvası gibiydi"

Vladimir Beschastnykh'ten Fenerbahçe için olay sözler! "Oyun değil, karınca yuvası gibiydi"

Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Vladimir Beschastnykh, Rus basınına verdiği röportajda olay ifadeler kullandı. Vladimir Beschastnykh, konuşmasında Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden, sahada oynanan oyuna ve Türkiye'de yaşadıklarına dek konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 17:13
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Vladimir Beschastnykh'ten Fenerbahçe için olay sözler! "Oyun değil, karınca yuvası gibiydi"

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Vladimir Beschastnykh, Rus basınında sarı lacivertlilerde geçirdiği günlerden bahsetti. İşte o sözler...

"Uçaktan iner inmez muhabirler yanıma gelmeye başladı. Mikrofonlar, kameralar... Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Sonra birkaç kamera ile, muayene sırasında benden nasıl kan aldıklarını çektiler.

Doktor sadece izliyordu ve kulüp, bunu televizyon kanallarına servis ediyordu. Bu yapılanı beğenmemiştim.

Fenerbahçe'de geçirdiğim süre boyunca, hiçbir zaman normal bir maaş alamadım. Zamanında ve anlaştığımız miktarda para gelmedi.

Türkler, Rebrov ile beraber her maç 5 gol atmamızı bekliyordu. Fenerbahçe'de herkes kendisi için oynuyordu. Böyle bir ortamda nasıl gol atabilirsin?

GENÇ OYUNCULAR KENDİNİ MARADONA ZANNEDİYORDU
Genç oyuncular tek başlarına topu alıyorlar ve sürüklüyorlardı. Maradona olduklarını zannediyorlardı.

Geçiş oyunu yoktu. Bu futboldan çok rahatsızdım. Oyun değil, bir karınca yuvası gibiydi. Tribündekiler, onları alkışlıyordu.

Bireyselliğin ve becerinin güzel olduğunu düşünüyorlardı ama bu maçtan maça değişiyordu.

Konut ödemesi için çek getirdiklerini hatırlıyorum. İstanbul Asya yakasında bir ev kiralamıştık. Telefon faturalarıma bakıyordum, o kadar çok rakam yazıyordu ki. "Nasıl yani?" dedim. Avustraya'yı mı aradım? Daha detaylı inceledim. İnanamadım."

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk sonrası bomba transfer girişimi! Eski F.Bahçeli golcü...
TOGG 43 farklı pozisyonda personel alımı yapacak! TOGG işçi alımı ne zaman? TOGG işçi alımı başvuru şartları ve maaşları…
Okan Buruk o isimleri kadroda düşünmüyor!
F.Bahçe'nin transfer hedefi için bonservis kararı! O rakama...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe - Shkupi maçı saat kaçta?
FB YouTube Katıl ücretsiz izlenir mi?
PLAJ ÇANTASINA NELER OLMALI?
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? | İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beschastnykh'ten F.Bahçe için olay sözler! Beschastnykh'ten F.Bahçe için olay sözler! 17:12
Beşiktaş Sampdoria maçı ne zaman? Beşiktaş Sampdoria maçı ne zaman? 17:03
Ve resmi açıklama geldi! Tolga Ciğerci... Ve resmi açıklama geldi! Tolga Ciğerci... 17:01
Fenerbahçe - Shkupi maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Shkupi maçı saat kaçta? 16:55
FB YouTube Katıl ücretsiz izlenir mi? FB YouTube Katıl ücretsiz izlenir mi? 16:50
Ravil Tagir'in yeni takımı belli oldu! Ravil Tagir'in yeni takımı belli oldu! 16:49
Daha Eski
F.Bahçe'den Porto'nun yıldızına transfer kancası! F.Bahçe'den Porto'nun yıldızına transfer kancası! 16:45
Sakaryaspor'a Arnavut orta saha! Sakaryaspor'a Arnavut orta saha! 16:12
Isla futbola başladığı kulübe döndü Isla futbola başladığı kulübe döndü 16:09
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? 15:29
Ayhan Akman'a Galatasaray'da yeni görev Ayhan Akman'a Galatasaray'da yeni görev 15:20
Fenerbahçe - Partizan maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Partizan maçı saat kaçta? 15:17