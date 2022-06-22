Vladimir Beschastnykh'ten Fenerbahçe için olay sözler! "Oyun değil, karınca yuvası gibiydi"

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Vladimir Beschastnykh, Rus basınında sarı lacivertlilerde geçirdiği günlerden bahsetti. İşte o sözler...

"Uçaktan iner inmez muhabirler yanıma gelmeye başladı. Mikrofonlar, kameralar... Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Sonra birkaç kamera ile, muayene sırasında benden nasıl kan aldıklarını çektiler.

Doktor sadece izliyordu ve kulüp, bunu televizyon kanallarına servis ediyordu. Bu yapılanı beğenmemiştim.

Fenerbahçe'de geçirdiğim süre boyunca, hiçbir zaman normal bir maaş alamadım. Zamanında ve anlaştığımız miktarda para gelmedi.

Türkler, Rebrov ile beraber her maç 5 gol atmamızı bekliyordu. Fenerbahçe'de herkes kendisi için oynuyordu. Böyle bir ortamda nasıl gol atabilirsin?

GENÇ OYUNCULAR KENDİNİ MARADONA ZANNEDİYORDU

Genç oyuncular tek başlarına topu alıyorlar ve sürüklüyorlardı. Maradona olduklarını zannediyorlardı.

Geçiş oyunu yoktu. Bu futboldan çok rahatsızdım. Oyun değil, bir karınca yuvası gibiydi. Tribündekiler, onları alkışlıyordu.

Bireyselliğin ve becerinin güzel olduğunu düşünüyorlardı ama bu maçtan maça değişiyordu.

Konut ödemesi için çek getirdiklerini hatırlıyorum. İstanbul Asya yakasında bir ev kiralamıştık. Telefon faturalarıma bakıyordum, o kadar çok rakam yazıyordu ki. "Nasıl yani?" dedim. Avustraya'yı mı aradım? Daha detaylı inceledim. İnanamadım."