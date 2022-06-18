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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den kaleci operasyonu! Süper Lig'den...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus yönetiminde kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları hızla sürdürülüyor. Berke Özer ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Altay Bayındırı'ı yedekleyebilecek kaleci arıyor. Kanarya aradığı file bekçiyi ise Süper Lig'de buldu. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den kaleci operasyonu! Süper Lig'den...

Fenerbahçe'de kaleci arayışları devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den kaleci operasyonu! Süper Lig'den...

Yönetimin Ertuğrul Taşkıran'a yoğunlaştığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den kaleci operasyonu! Süper Lig'den...

Takvim'in haberine göre; 32 yaşındaki kaleci, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe 'de yeniden forma giymeyi çok istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den kaleci operasyonu! Süper Lig'den...

Yönetimin, Kasımpaşa ile pazarlıklara başladığı ve görüşmelerde ilerleme sağlandığı kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den kaleci operasyonu! Süper Lig'den...

Bir hafta içerisinde Ertuğrul transferinin tamamlanması ve takıma katılması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den kaleci operasyonu! Süper Lig'den...

32 yaşındaki kaleci 2010 yılında Fenerbahçe ile A takıma yükselmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den kaleci operasyonu! Süper Lig'den...

Tecrübeli file bekçisi A Milli Takım'la ile hiç maça çıkmadı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den kaleci operasyonu! Süper Lig'den...

Ertuğrul bu sezon Kasımpaşa formasıyla 27 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den kaleci operasyonu! Süper Lig'den...

Bu maçlarda kalesinde 36 gol gördü.

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