TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den kaleci operasyonu! Süper Lig'den...

Fenerbahçe'de kaleci arayışları devam ediyor.
Yönetimin Ertuğrul Taşkıran'a yoğunlaştığı öğrenildi.
Takvim'in haberine göre; 32 yaşındaki kaleci, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe 'de yeniden forma giymeyi çok istiyor.
Fenerbahçe'de kaleci arayışları devam ediyor.
Yönetimin Ertuğrul Taşkıran'a yoğunlaştığı öğrenildi.
Takvim'in haberine göre; 32 yaşındaki kaleci, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe 'de yeniden forma giymeyi çok istiyor.
Yönetimin, Kasımpaşa ile pazarlıklara başladığı ve görüşmelerde ilerleme sağlandığı kaydedildi.
Bir hafta içerisinde Ertuğrul transferinin tamamlanması ve takıma katılması bekleniyor.
32 yaşındaki kaleci 2010 yılında Fenerbahçe ile A takıma yükselmişti.
Ertuğrul sırasıyla, Samsunspor, Kayserispor, Sivasspor, Boluspor, Konyaspor ve Kasımpaşa formalarını giydi.
Deneyimli kalecinin 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Ertuğrul'un güncel piyasa değeri ise 400 bin Euro.
Tecrübeli file bekçisi A Milli Takım'la ile hiç maça çıkmadı.
Ertuğrul bu sezon Kasımpaşa formasıyla 27 maça çıktı.
Bu maçlarda kalesinde 36 gol gördü.
Oyuncu Fenerbahçe formasıyla ise Süper Lig'de sadece 1 maçta görev almıştı.