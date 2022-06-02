Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması!

Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması!

Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında sergilediği grafikle takımı ayağa kaldıran teknik direktör İsmail Kartal, sarı-lacivertlileri Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ne taşımayı başardı. Yeni sezona Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile devam etme kararı alan yönetim, Kartal'a teşekkür edecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 21:49 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 21:52
Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında sergilediği grafikle takımı ayağa kaldıran teknik direktör İsmail Kartal, takımı Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ne taşımayı başardı. Yeni sezona Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile devam etme kararı alan sarı-lacivertliler, Kartal'a teşekkür edecek.

ONORE EDİLECEK!
Sarı-lacivertlilerdeki performansla takdirleri kazanan İsmail Kartal, yönetim tarafından onore edilecek.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "İsmail Kartal'a cumartesi günü yapılacak olan toplantıda veda edeceğiz." ifadelerini kullandı.

DİĞER
PSG’de artık Kylian Mbappe kuralları geçerli! Tam 14 takım arkadaşının satılmasını istiyor…
Son Dakika: Esra Erol bir annenin daha gözyaşlarına sildi! Alkış tufanı koptu! Tüm Türkiye oğlunu kaçıran babayı konuşuyordu...
Ozan Tufan ve Burak Yılmaz'a sürpriz talip!
Teixeira'nın menajerinden flaş sözler! Transferi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den güldüren Jesus paylaşımı
Jesus kolları sıvadı! O isimleri yönetimden istedi
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
HAZİRAN AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması! Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması! 21:48
Ozan Tufan ve Burak Yılmaz'a sürpriz talip! Ozan Tufan ve Burak Yılmaz'a sürpriz talip! 21:06
Teixeira'nın menajerinden flaş sözler! Transferi... Teixeira'nın menajerinden flaş sözler! Transferi... 21:06
Romain Saiss kimdir? Romain Saiss kimdir? 20:54
Romain Saiss Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları Romain Saiss Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları 20:36
Fenerbahçe Opet'ten Anna Lazareva kararı! Fenerbahçe Opet'ten Anna Lazareva kararı! 20:28
Daha Eski
Anadolu Efes'te Krunoslav Simon ameliyat edildi Anadolu Efes'te Krunoslav Simon ameliyat edildi 20:25
A Milli Takım hücum çalıştı A Milli Takım hücum çalıştı 20:21
Marcao kararını verdi! Yeni adresi belli oluyor Marcao kararını verdi! Yeni adresi belli oluyor 20:19
Bandırmaspor - İstanbulspor maçı CANLI izle Bandırmaspor - İstanbulspor maçı CANLI izle 19:56
Özbek projelerini açıklıyor! İşte beklenen gelir Özbek projelerini açıklıyor! İşte beklenen gelir 19:19
Barış Alper Yılmaz'dan taraftara mesaj! Barış Alper Yılmaz'dan taraftara mesaj! 19:07