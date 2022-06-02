Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında sergilediği grafikle takımı ayağa kaldıran teknik direktör İsmail Kartal, takımı Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ne taşımayı başardı. Yeni sezona Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile devam etme kararı alan sarı-lacivertliler, Kartal'a teşekkür edecek.

ONORE EDİLECEK!

Sarı-lacivertlilerdeki performansla takdirleri kazanan İsmail Kartal, yönetim tarafından onore edilecek.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "İsmail Kartal'a cumartesi günü yapılacak olan toplantıda veda edeceğiz." ifadelerini kullandı.