Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama! "Jorge Jesus..."

Ancak onun takımında oynayan futbolcuların büyük kısmı da yeteneğini ve taktiksel organizasyonunu hep övmüştür.

Juan Pablo Aimar bile zamanında Jesus 'tan çok şey öğrendiğini söylemişti.

Türkiye'de çok baskı olduğunu biliyorum. Ama Jesus da bir o kadar tecrübeli bir teknik adam.