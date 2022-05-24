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Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama! "Jorge Jesus..."

Jorge Jesus'u en iyi tanıyan gazeteci olan Nuno Martins, Portekizli hocayı Takvim'e anlattı. Jesus mükemmeliyetçidir... Çok tizizdir ve en iyisini ister. Onunla çalışmak kolay değildir. Ancak tüm futbolcular ondan bir şeyler öğrenmiştir. Türkiye'de baskı var ama Jesus da bir o kadar tecrübeli. Brezilya'da baskının üstesinden geldi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 06:50
Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama! "Jorge Jesus..."

BAZI ISIMLERLE SORUN YAŞADI

Jesus kariyerinin en başında Barcelona'daydı ve Johan Cruyff'ün Barcelona'sını istiyordu.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama! "Jorge Jesus..."

Her zaman, Barcelona'nın 3'lü savunma dizilişinin kendisine ilham verdiğini söylerdi.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama! "Jorge Jesus..."

Portekiz'deki ilk tecrübesinde de 3'lü defansı tercih etti.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama! "Jorge Jesus..."

Ardından 4-4-2'ye geçti ancak Benfica'daki son döneminde takımı yeniden 3'lü oynattı ve bence iyi bir verim aldı. Jesus mükemmeliyetçidir.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama! "Jorge Jesus..."

Çok tizizdir ve futbolcularından en iyisini ister. Onunda çalışmak kesinlikle kolay değildir.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama! "Jorge Jesus..."

Geçtiğimiz yıl Benfica'da Pizzi, Otamendi, Verissimo ve Gilberto ile önemli sorunlar yaşadı.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama! "Jorge Jesus..."

Ancak onun takımında oynayan futbolcuların büyük kısmı da yeteneğini ve taktiksel organizasyonunu hep övmüştür.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama! "Jorge Jesus..."

Juan Pablo Aimar bile zamanında Jesus'tan çok şey öğrendiğini söylemişti.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama! "Jorge Jesus..."

Türkiye'de çok baskı olduğunu biliyorum. Ama Jesus da bir o kadar tecrübeli bir teknik adam.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama! "Jorge Jesus..."

Brezilya'nın en çok taraftarı olan kulübü Flamengo'yu da çalıştırdı.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama! "Jorge Jesus..."

4 YIL SONRA ŞAMPIYON YAPTI

Brezilya'da da çok fazla baskı vardı ve bunun üstesinden geldi. Benfica'ya ilk geldiğinde kulüp son şampiyonluğunu 4 yıl önce yaşamıştı.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama! "Jorge Jesus..."

Ancak ilk sezonda şampiyon oldu. Jesus'un başarılı olup olmayacağı, kulübün ona vereceği şartlara bağlı."

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