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Fenerbahçe'ye müjde! O isim boşa çıktı

Bir dönem Manchester United ve Belçika Milli Takımı'nın yıldızı olan, son olarak ise La Liga ekiplerinden Real Sociedad forması giyen Adnan Januzaj boşa çıktı. İspanyol kulübü, sözleşmesi sona eren yıldız futbolcusuna veda etti. Januzaj için Fenerbahçe'nin girişimde bulunması bekleniyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 22:43
Fenerbahçe'ye müjde! O isim boşa çıktı

3 ekip de taraftarlarının beklentilerini karşılayamadı.

Fenerbahçe'ye müjde! O isim boşa çıktı

Bu sebeple yeni sezonun planlamalarına erken başlayan 3 kulüp, transfer çalışmalarını da hızlandırdı.

Fenerbahçe'ye müjde! O isim boşa çıktı

Özellikle Avrupa'da boşa çıkacak bazı isimler için fırsat kollayan takımlar, elini çabuk tutarak İstanbul'a yıldız isimleri getirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'ye müjde! O isim boşa çıktı

Real Sociedad kulübü, yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alamadığı Januzaj'ın takımdan ayrıldığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe'ye müjde! O isim boşa çıktı

Bu gelişme sonrasında gözler 3 büyüklere çevrildi.

Fenerbahçe'ye müjde! O isim boşa çıktı

Takvim'in haberine göre; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yıldız futbolcuyla ilgili girişimlere hız vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'ye müjde! O isim boşa çıktı

Ancak Adnan Januzaj'ın İspanya, İngiltere ve Almanya'dan da talipleri olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'ye müjde! O isim boşa çıktı

Anderlecht'in altyapısında futbola başlayan 27 yaşındaki futbolcu daha önce Manchester United ve Borussia Dortmund formalarını da giydi.

Fenerbahçe'ye müjde! O isim boşa çıktı

Januzaj hücumun her iki kanadında ve 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.

Fenerbahçe'ye müjde! O isim boşa çıktı

Türk bir baba ve Kosovalı bir annenin çocuğu olan Adnan Januzaj'ın geçtiğimiz yıllarda ismi Türk Milli Takımı ile de anılmıştı.

Fenerbahçe'ye müjde! O isim boşa çıktı

Ancak yıldız futbolcu tercihini Belçika'dan yana kullanmıştı.

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