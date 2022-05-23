Fenerbahçe'ye müjde! O isim boşa çıktı

Süper Lig'de 2021/22 sezonu sona erdi.
Ligi zirvede tamamlayan ekip Trabzonspor olurken, 3 büyükler ise hayal kırıklığı yaşadı.
Fenerbahçe sezonu 2. sırada, Beşiktaş 6. sırada, Galatasaray ise 13. sırada tamamladı.
Süper Lig'de 2021/22 sezonu sona erdi.
Ligi zirvede tamamlayan ekip Trabzonspor olurken, 3 büyükler ise hayal kırıklığı yaşadı.
Fenerbahçe sezonu 2. sırada, Beşiktaş 6. sırada, Galatasaray ise 13. sırada tamamladı.
3 ekip de taraftarlarının beklentilerini karşılayamadı.
Bu sebeple yeni sezonun planlamalarına erken başlayan 3 kulüp, transfer çalışmalarını da hızlandırdı.
Özellikle Avrupa'da boşa çıkacak bazı isimler için fırsat kollayan takımlar, elini çabuk tutarak İstanbul'a yıldız isimleri getirmeyi planlıyor.
Bu isimlerden birisi de Adnan Januzaj.
Uzun süredir Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı anılan 27 yaşındaki oyuncu, sözleşmesinin sonuna kadar Real Sociedad'ta kaldı.
Nitekim devre arasında Fenerbahçe, oyuncunun menajeriyle temasa dahi geçmişti ama somut bir ilerleme sağlanamadı.
Real Sociedad kulübü, yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alamadığı Januzaj'ın takımdan ayrıldığını resmen açıkladı.
Bu gelişme sonrasında gözler 3 büyüklere çevrildi.
Takvim'in haberine göre; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yıldız futbolcuyla ilgili girişimlere hız vermesi bekleniyor.
Ancak Adnan Januzaj'ın İspanya, İngiltere ve Almanya'dan da talipleri olduğu belirtiliyor.
Anderlecht'in altyapısında futbola başlayan 27 yaşındaki futbolcu daha önce Manchester United ve Borussia Dortmund formalarını da giydi.
Januzaj hücumun her iki kanadında ve 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.
Türk bir baba ve Kosovalı bir annenin çocuğu olan Adnan Januzaj'ın geçtiğimiz yıllarda ismi Türk Milli Takımı ile de anılmıştı.
Ancak yıldız futbolcu tercihini Belçika'dan yana kullanmıştı.