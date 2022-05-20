Hakkı Yalçın'dan o yıldızlara büyük övgü! "Ligin en iyisi"

İnsanlık herkesin kendisiyle sınavıdır. Futbol insanlık katında güzel olsa, her çocuk maç izlerken kendini bir masalın içinde bulsa. Hayatın terbiye ettiği insan olmak varken züppeliğin terbiyesizliğine sığınılmasa. Çaresizliklerini örtbas etme yoluna sapan kurnaz bezirganlar gözyaşı vanalarını açmasa. Küfretmeyi tekme atmayı herkes bilir de rakibinin elinden tutmak da erdem bilinse. Madem futbol erkek oyunu, yanlışlar için biraz da erkekçe öne çıkılsa. Nasılsa dört yanımız bitirim dolu ne yani biraz da Sadri Alışık olunsa. Fena mı olurdu!