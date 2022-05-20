Haberler Fenerbahçe Hakkı Yalçın'dan o yıldızlara büyük övgü! "Ligin en iyisi"

Hakkı Yalçın'dan o yıldızlara büyük övgü! "Ligin en iyisi"

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de sezonu Trabzonspor şampiyon tamamladı. 2021-22 sezonunun tamamlanmasına ise bir hafta kaldı. Lig için genel bir değerlendirmede bulunan Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın, bazı oyuncu ve teknik adamlara ayrı bir parantez açtı. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 07:47
Hakkı Yalçın'dan o yıldızlara büyük övgü! "Ligin en iyisi"

HAKKI YALÇIN - FENA MI OLUR?

Hayat bir tahterevallidir. İki ucu vardır tahterevallinin, biri yükseğe çıkar ayakları yerden keser diğeri yüksekteki ucun dengesini sağlarken yere basar. Tahterevallide oyunu kuralına göre oynayacaksın, çünkü bu oyun şahsiyetli bir oyundur. Tahterevallinin tepesindeyken altın suyuna batırılmış sözcükleri kabul edenler alçaldığı zaman kendilerini eleştirenlere de aynı saygıyı gösterecek.

Hakkı Yalçın'dan o yıldızlara büyük övgü! "Ligin en iyisi"

Bu oyunda herkesin hakları var, o yüzden tahterevallide hep yüksekte durmanın hiçbir zevki yok. Zaten dünyanın kuralıdır bu; yükselen her şey düşecektir. Önemli olan yüksekte olduğun zaman insanlara küçümseyen gözlerle bakmamak! Adamlık da böyle sınanıyor!

Hakkı Yalçın'dan o yıldızlara büyük övgü! "Ligin en iyisi"

O yüzden güzel insanlardan bahsedelim. Bu sezon Fenerbahçe'de benim için en özel adam Osayi Samuel'di. Ülkemizdeki en iyi kanat oyuncusu. Oynadığı maç sayısı ne olursa olsun yetenek terbiyeyle birleştiği zaman özel oluyor. O yüzden sezon içinde not almışım: "Osayi Samuel topla giderken çimlerin üzerinde karınca yuvası görse yolunu değiştirir."

Hakkı Yalçın'dan o yıldızlara büyük övgü! "Ligin en iyisi"

İkinci isim Ferdi Kadıoğlu. İliklerine kadar mücadele etmek gerçeğini futbol kurallarının dışına çıkmadan yapabilen bir futbolcunun başımızın üstünde yeri var.

Hakkı Yalçın'dan o yıldızlara büyük övgü! "Ligin en iyisi"

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu sezonun parmakla gösterilen isimlerinden biriydi.

Hakkı Yalçın'dan o yıldızlara büyük övgü! "Ligin en iyisi"

Koca takımı tek başına sırtlayan bu yetenekli delikanlının bir pozisyonda bile futbolun dışına çıktığını görmedim. Yetenek ve terbiye tokalaşırsa böyle insanlar tarihe geçer.

Hakkı Yalçın'dan o yıldızlara büyük övgü! "Ligin en iyisi"

Önümüzdeki sezon çok daha önemli yerlere gelecek olan Kerem'in genç yaşındaki olgunluğuna, terbiyesine ve rakibe saygısına kocaman alkışlar.

Hakkı Yalçın'dan o yıldızlara büyük övgü! "Ligin en iyisi"

Beşiktaş'ta zarafetin ve emeğin heykeli vardı; Atiba. Yaşlandıkça zinde kaldı da bir dakikayı bile angarya saymadı. Böyle bir adamı sevip saymaktan başka ne yapabiliriz?

Hakkı Yalçın'dan o yıldızlara büyük övgü! "Ligin en iyisi"

Dikkatimi çeken bir başka isim de Trabzonsporlu Marek Hamsik. Etiketin kralı ondaydı ama saha kenarındaki duruşu da sempatikti saha içindeki adamlığı da.

Hakkı Yalçın'dan o yıldızlara büyük övgü! "Ligin en iyisi"

Bu topraklarda rakiplerine gülümseyen kaç futbolcu tanıyorsunuz?

Hakkı Yalçın'dan o yıldızlara büyük övgü! "Ligin en iyisi"

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, sezonun en özel isimlerinden bir başkasıydı.

Hakkı Yalçın'dan o yıldızlara büyük övgü! "Ligin en iyisi"

Yeşilçam filmlerindeki eski zaman beyefendisi ya da okunması gereken klasik kitaplardan biri. Böyle insanları çoğaltmalıyız, onları arka sıraların manzarası olarak görenlere inat!

Hakkı Yalçın'dan o yıldızlara büyük övgü! "Ligin en iyisi"

Antalya'da mucizeler yaratan ve 5 ayda tarihe geçen Nuri Şahin teknik adamlığın yeni starı. Hiç beklenmeyen bir şimşek çakışı gibiydi.

Hakkı Yalçın'dan o yıldızlara büyük övgü! "Ligin en iyisi"

Büyük düşünceye geçişin arkası yarın olacağından kuşkum yok. Bunları yaparken duruşu da aydınlık bakışı da.

Hakkı Yalçın'dan o yıldızlara büyük övgü! "Ligin en iyisi"

Galatasaray'ın başkanlık seçimine malzeme olmayacak kadar yürekli olduğundan da şüphem yok. Bu sempatik ve zeki adamı önümüzdeki sezon daha çok konuşacağız.

Hakkı Yalçın'dan o yıldızlara büyük övgü! "Ligin en iyisi"

İnsanlık herkesin kendisiyle sınavıdır. Futbol insanlık katında güzel olsa, her çocuk maç izlerken kendini bir masalın içinde bulsa. Hayatın terbiye ettiği insan olmak varken züppeliğin terbiyesizliğine sığınılmasa. Çaresizliklerini örtbas etme yoluna sapan kurnaz bezirganlar gözyaşı vanalarını açmasa. Küfretmeyi tekme atmayı herkes bilir de rakibinin elinden tutmak da erdem bilinse. Madem futbol erkek oyunu, yanlışlar için biraz da erkekçe öne çıkılsa. Nasılsa dört yanımız bitirim dolu ne yani biraz da Sadri Alışık olunsa. Fena mı olurdu!

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