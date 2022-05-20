Hakkı Yalçın'dan o yıldızlara büyük övgü! "Ligin en iyisi"

HAKKI YALÇIN - FENA MI OLUR?
Hayat bir tahterevallidir. İki ucu vardır tahterevallinin, biri yükseğe çıkar ayakları yerden keser diğeri yüksekteki ucun dengesini sağlarken yere basar. Tahterevallide oyunu kuralına göre oynayacaksın, çünkü bu oyun şahsiyetli bir oyundur. Tahterevallinin tepesindeyken altın suyuna batırılmış sözcükleri kabul edenler alçaldığı zaman kendilerini eleştirenlere de aynı saygıyı gösterecek.
Bu oyunda herkesin hakları var, o yüzden tahterevallide hep yüksekte durmanın hiçbir zevki yok. Zaten dünyanın kuralıdır bu; yükselen her şey düşecektir. Önemli olan yüksekte olduğun zaman insanlara küçümseyen gözlerle bakmamak! Adamlık da böyle sınanıyor!
O yüzden güzel insanlardan bahsedelim. Bu sezon Fenerbahçe'de benim için en özel adam Osayi Samuel'di. Ülkemizdeki en iyi kanat oyuncusu. Oynadığı maç sayısı ne olursa olsun yetenek terbiyeyle birleştiği zaman özel oluyor. O yüzden sezon içinde not almışım: "Osayi Samuel topla giderken çimlerin üzerinde karınca yuvası görse yolunu değiştirir."