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Dev transfer çalımı! Beşiktaş istedi Fenerbahçe kapıyor

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ile Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldi. Orta saha mevkisini güçlendirmeyi amaçlayan ezeli rakipler, Salih Özcan'ı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin elini çabuk tutup işi resmiyete dökmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Fenerbahçe yönetimi, çok iyi bir sezon geçiren yıldız futbolcu için kulübü Köln ile masaya oturacak. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
Dev transfer çalımı! Beşiktaş istedi Fenerbahçe kapıyor

Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, Salih için Köln ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Dev transfer çalımı! Beşiktaş istedi Fenerbahçe kapıyor

Güncel değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen 1998 doğumlu futbolcu için astronomik bir bonservis bedeli talep edilmezse Fenerbahçe, 24 yaşındaki ismi renklerine katmayı amaçlıyor.

Dev transfer çalımı! Beşiktaş istedi Fenerbahçe kapıyor

8 ve 10 numara oynayabilen Salih Özcan, stiliyle Almanların unutulmaz yıldızlarından Michael Ballack'a benzetiliyor.

Dev transfer çalımı! Beşiktaş istedi Fenerbahçe kapıyor

Genç futbolcu bu sezon forma giydiği 30 maçın 25'inde 11'de sahaya çıktı ve 2 gol-1 asistle skora katkı verdi.

Dev transfer çalımı! Beşiktaş istedi Fenerbahçe kapıyor

Salih'in sözleşmesi seneye sona erecek.

Dev transfer çalımı! Beşiktaş istedi Fenerbahçe kapıyor

SALİH ÖZCAN KİMDİR?

Salih Özcan, 11 Ocak 1998 tarihinde Almanya'nın Köln kentinde dünyaya geldi.

Dev transfer çalımı! Beşiktaş istedi Fenerbahçe kapıyor

24 yaşındaki futbolcu, futbola SC Köln altyapısında başladı.

Dev transfer çalımı! Beşiktaş istedi Fenerbahçe kapıyor

Salih, 2007 yılında SC West Köln altyapısında Köln altyapısına transfer oldu.

Dev transfer çalımı! Beşiktaş istedi Fenerbahçe kapıyor

Milli futbolcu, Köln U17, U19 ve Köln II formalarını terletmesinin ardından 2016 yılında A takıma yükseldi.

Dev transfer çalımı! Beşiktaş istedi Fenerbahçe kapıyor

24 yaşındaki orta saha, 2019/2020 sezonunu Kiel'de kiralık olarak geçirdi.

Dev transfer çalımı! Beşiktaş istedi Fenerbahçe kapıyor

Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Salih Özcan, Türkiye Milli Takımı'nı seçti ve İtalya ile oynanan hazırlık maçında ilk kez Ay-Yıldızlı formayı giydi.

Dev transfer çalımı! Beşiktaş istedi Fenerbahçe kapıyor

Salih'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.

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