Dev transfer çalımı! Beşiktaş istedi Fenerbahçe kapıyor

Fenerbahçe yönetimi, yerli oyuncu havuzunu güçlendirmek için yoğun çaba harcıyor.
Fenerbahçe yönetimi, yerli oyuncu havuzunu güçlendirmek için yoğun çaba harcıyor.
Yurt içinden Eren Elmalı, Halil Akbunar, Doğucan Haspolat, Bünyamin Balcı ve Umut Bozok'u listesine alan sarı-lacivertliler, yurt dışından ise Halil Dervişoğlu'nun yanı sıra Köln forması giyen Salih Özcan'ı istiyor.
Merkez orta saha oyuncusu olan Özcan, bu sezon Bundesliga'da dikkat çeken bir performans sergilerken, transferde de adı Leipzig ve Dortmund ile de anılmaya başlandı.
Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, Salih için Köln ile masaya oturmaya hazırlanıyor.
Güncel değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen 1998 doğumlu futbolcu için astronomik bir bonservis bedeli talep edilmezse Fenerbahçe, 24 yaşındaki ismi renklerine katmayı amaçlıyor.
8 ve 10 numara oynayabilen Salih Özcan, stiliyle Almanların unutulmaz yıldızlarından Michael Ballack'a benzetiliyor.
Genç futbolcu bu sezon forma giydiği 30 maçın 25'inde 11'de sahaya çıktı ve 2 gol-1 asistle skora katkı verdi.
Salih'in sözleşmesi seneye sona erecek.
SALİH ÖZCAN KİMDİR?
Salih Özcan, 11 Ocak 1998 tarihinde Almanya'nın Köln kentinde dünyaya geldi.
24 yaşındaki futbolcu, futbola SC Köln altyapısında başladı.
Salih, 2007 yılında SC West Köln altyapısında Köln altyapısına transfer oldu.
Milli futbolcu, Köln U17, U19 ve Köln II formalarını terletmesinin ardından 2016 yılında A takıma yükseldi.
24 yaşındaki orta saha, 2019/2020 sezonunu Kiel'de kiralık olarak geçirdi.
Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Salih Özcan, Türkiye Milli Takımı'nı seçti ve İtalya ile oynanan hazırlık maçında ilk kez Ay-Yıldızlı formayı giydi.
Salih'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.