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Fenerbahçe'den Telles bombası!

Süper Lig'de gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı lacivertliler, bir dönem Galatasaray forması da giyen Alex Telles ile ilgili girişimlerine başladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Fenerbahçe'den Telles bombası!

Sarı-lacivertliler bu sezon sol bek mevkisinde istikrarı bulamamıştı.

Fenerbahçe'den Telles bombası!

Vitor Pereira dönemindeki 3'lü savunma ardından İsmail Kartal ile 4'le geçişte birçok farklı isim forma giymişti.

Fenerbahçe'den Telles bombası!

Filip Novak ve Ferdi Kadıoğlu uzun süreli sakatlanınca Kanarya bu bölgeden istediği verimi alamadı.

Fenerbahçe'den Telles bombası!

Gelecek sezon için sol bekte garanti bir isme gitmek isteyen Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Alex Telles'i gündemine almıştı.

Fenerbahçe'den Telles bombası!

Kanarya, Brezilyalı oyuncu için Manchester United ile temaslarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den Telles bombası!

29 yaşındaki futbolcunun kulübü ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

Fenerbahçe'den Telles bombası!

ALEX TELLES KİMDİR?

Başarılı futbolcu Alex Telles 15 Aralık 1992 yılında Brezilya'nın Caxias do Sul şehrinde dünyaya geldi.

Fenerbahçe'den Telles bombası!

1, 81 metre boyundaki Alex Telles sol bek mevkiinde görev alıyor.

Fenerbahçe'den Telles bombası!

Brezilyalı futbolcu Alex Telles'in tam ismi Alex Nicolao Telles olarak bilinmektedir.

Fenerbahçe'den Telles bombası!

Brezilyalı futbolcu Alex Telles Premier League ekiplerinden Manchester United takımında forma giyiyor.

Fenerbahçe'den Telles bombası!

Küçük yaşlardan itibaren futbol oynayan Alex Telles 2007 yılında futbola başladı.

Fenerbahçe'den Telles bombası!

Alex Telles 2007- 2011 yılları arasında Juventuda futbol takımının alt yapısında oynadı.

Fenerbahçe'den Telles bombası!

Brezilya'nın güneyinde bulunan Caxias do Sui'de dünyaya gelenbaşarılı futbolcu genç yaşlarda futbol dünyasında ismini duyurdu.

Fenerbahçe'den Telles bombası!

Brezilyalı başarılı futbolcu Alex Telles Gremio'nun pilot futbol takımı olarak bilinen Brezila 4. Liginde yer alan Juventude alt yapısında yetişti.

Fenerbahçe'den Telles bombası!

Başarılı futbolcu profesyonel futbol kariyerine 2011 yılında Juventuda futbol takımında başladı.

Fenerbahçe'den Telles bombası!

2011- 2012 sezonunda Juventuda profesyonel futbol oynayan Alex Telles çıktığı 13 maçta 2 gol attı.

Fenerbahçe'den Telles bombası!

Alex Telles 2013- 2014 yıllarında Gremio futbol takımında forma giydi. Telles bu takım ile birlikte 36 maça çıkarak 1 gol attı.

Fenerbahçe'den Telles bombası!

Brezilyalı başarılı futbolcu Alex Telles 2014- 2016 yılında Galatasaray futbol takımında oynayarak 39 maça çıktı.

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