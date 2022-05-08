Fenerbahçe'den Telles bombası!

Sarı-lacivertliler bu sezon sol bek mevkisinde istikrarı bulamamıştı.
Sarı-lacivertliler bu sezon sol bek mevkisinde istikrarı bulamamıştı.
Vitor Pereira dönemindeki 3'lü savunma ardından İsmail Kartal ile 4'le geçişte birçok farklı isim forma giymişti.
Filip Novak ve Ferdi Kadıoğlu uzun süreli sakatlanınca Kanarya bu bölgeden istediği verimi alamadı.
Gelecek sezon için sol bekte garanti bir isme gitmek isteyen Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Alex Telles'i gündemine almıştı.
Kanarya, Brezilyalı oyuncu için Manchester United ile temaslarını sürdürüyor.
29 yaşındaki futbolcunun kulübü ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor.
ALEX TELLES KİMDİR?
Başarılı futbolcu Alex Telles 15 Aralık 1992 yılında Brezilya'nın Caxias do Sul şehrinde dünyaya geldi.
1, 81 metre boyundaki Alex Telles sol bek mevkiinde görev alıyor.
Brezilyalı futbolcu Alex Telles'in tam ismi Alex Nicolao Telles olarak bilinmektedir.
Brezilyalı futbolcu Alex Telles Premier League ekiplerinden Manchester United takımında forma giyiyor.
Küçük yaşlardan itibaren futbol oynayan Alex Telles 2007 yılında futbola başladı.
Alex Telles 2007- 2011 yılları arasında Juventuda futbol takımının alt yapısında oynadı.
Brezilya'nın güneyinde bulunan Caxias do Sui'de dünyaya gelenbaşarılı futbolcu genç yaşlarda futbol dünyasında ismini duyurdu.
Brezilyalı başarılı futbolcu Alex Telles Gremio'nun pilot futbol takımı olarak bilinen Brezila 4. Liginde yer alan Juventude alt yapısında yetişti.
Başarılı futbolcu profesyonel futbol kariyerine 2011 yılında Juventuda futbol takımında başladı.
2011- 2012 sezonunda Juventuda profesyonel futbol oynayan Alex Telles çıktığı 13 maçta 2 gol attı.
Alex Telles 2013- 2014 yıllarında Gremio futbol takımında forma giydi. Telles bu takım ile birlikte 36 maça çıkarak 1 gol attı.
Brezilyalı başarılı futbolcu Alex Telles 2014- 2016 yılında Galatasaray futbol takımında oynayarak 39 maça çıktı.
Yetenekli futbolcu 2015- 2016 yıllarında Inter takımına kiralık olarak gönderilirken burada da 21 maça çıktı.