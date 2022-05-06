Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Filip Novak'a sürpriz talip! Süper Lig ekibine gidiyor

FENERBAHÇE HABERİ: Filip Novak'a sürpriz talip! Süper Lig ekibine gidiyor

Son dakika spor haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan gönderilecek isimler de büyük önem taşıyor. Kadroda yapılacak ufak nüanslarla yeni sezona giriş yapma planı olan sarı-lacivertlilerde Filip Novak gözden çıkarılan isimler arasına girdi. Kadroda düşünülmeyen Çekyalı futbolcuya Süper Lig'den talip çıktı. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 19:33 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 19:37
FENERBAHÇE HABERİ: Filip Novak'a sürpriz talip! Süper Lig ekibine gidiyor

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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FENERBAHÇE HABERİ: Filip Novak'a sürpriz talip! Süper Lig ekibine gidiyor

Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası takımın başına getirilen İsmail Kartal ile birlikte yükselişe geçen sarı-lacivertlilerde teknik direktör arayışları sürüyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Filip Novak'a sürpriz talip! Süper Lig ekibine gidiyor

Joachim Löw ile anlaşma sağlayamayan ve Jorge Jesus'ta belli bir mesafe kateden Kanarya'da yeni teknik direktörün kim olacağı belirsizliğini koruyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Filip Novak'a sürpriz talip! Süper Lig ekibine gidiyor

2022/2023 sezonunda yola İsmail Kartal ile devam etme ihtimali de bulunan Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması şekillenmeye başladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Filip Novak'a sürpriz talip! Süper Lig ekibine gidiyor

Sarı-lacivertliler, sezonun sona ermesiyle birlikte birçok isimle yollarını ayıracak.

FENERBAHÇE HABERİ: Filip Novak'a sürpriz talip! Süper Lig ekibine gidiyor

Fenerbahçe'den ayrılacak isimler merak konusu olurken, sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusuyla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERİ: Filip Novak'a sürpriz talip! Süper Lig ekibine gidiyor

Rıza Çalımbay'ın eski öğrencisini çok istediği, Sarı-Lacivertlilerin de transferde zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Filip Novak'a sürpriz talip! Süper Lig ekibine gidiyor

GİRESUNSPOR DA İLGİLENİYOR

Tecrübeli sol bek ile Sivasspor'un yanı sıra Giresunspor da ilgileniyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Filip Novak'a sürpriz talip! Süper Lig ekibine gidiyor

FILIP NOVAK KİMDİR?

Filip Novak, 26 Haziran 1990 tarihinde Çekya'nın Prerov kentinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Filip Novak'a sürpriz talip! Süper Lig ekibine gidiyor

Futbola ülkesinin KMK Zubr Prerov altyapısında başlayan Çek futbolcu, 1. FC Prerov ve Tescoma Zlin takımlarının altyapısında da forma giydi.

FENERBAHÇE HABERİ: Filip Novak'a sürpriz talip! Süper Lig ekibine gidiyor

2009 yılında Tescoma Zlin ile profesyonel sözleşme imzalayan Novak, FK Jablonec ve Midtjyland formalarını terletmesinin ardından Ocak 2018'de 1.9 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'da transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Filip Novak'a sürpriz talip! Süper Lig ekibine gidiyor

2.5 sezon boyunca bordo-mavili formayı terleten 31 yaşındaki sol bek, 2020/2021 sezonunda Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Filip Novak'a sürpriz talip! Süper Lig ekibine gidiyor

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 25 maçta görev alan Filip Novak, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Filip Novak'a sürpriz talip! Süper Lig ekibine gidiyor

Çekya Milli Takımı ile de 28 maça çıkan ve 2 gol kaydeden Novak'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Filip Novak'a sürpriz talip! Süper Lig ekibine gidiyor

Tecrübeli sol bekin güncel piyasa değeri ise 1.3 milyon Euro.

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