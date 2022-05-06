FENERBAHÇE HABERİ: Filip Novak'a sürpriz talip! Süper Lig ekibine gidiyor

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 25 maçta görev alan Filip Novak , 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Çekya Milli Takımı ile de 28 maça çıkan ve 2 gol kaydeden Novak'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.