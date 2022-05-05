Fenerbahçe'de Kim Min-Jae endişesi! Beşiktaş derbisinde...

Fenerbahçe'de gözler Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisine çevrildi.
Fenerbahçe'de gözler Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisine çevrildi.
Son haftalarda istim üstünde olan sarı-lacivertliler, zorlu müsabakadan 3 puanla ayrılıp çıkışını sürdürmek istiyor.
Sezonu ikinci tamamlama hedefinde olan Kanarya, Vodafone Park'taki karşılaşmadan zaferle dönüp galibiyet serisini 8 maça çıkarmayı amaçlıyor.
Kritik karşılaşmaya yoğun bir şekilde hazırlanan sarı-lacivertliler, Vodafone Park'ta oynanacak maç öncesi taraftara açık antrenman yapacak.
SAKATLAR CAN SIKIYOR!
Fenerbahçe'de Beşiktaş karşılaşması öncesi sakat ve cezalı futbolcuların bulunması teknik heyetin canını sıkıyor.
Kanarya'da Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo sakatlıkları nedeniyle derbide forma giyemeyecek.
Öte yandan sarı kart cezası bulunan Serdar Aziz zorlu müsabakada görev alamayacak.
Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanla Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan 3 ismin tedavilerine devam edildi.
KIM MIN-JAE ENDİŞESİ!
Özellikle savunma hattında sorun yaşayan Fenerbahçe'de Kim Min-Jae endişesi yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde derbi öncesi Kim Min Jae, iki gündür takımla çalışmıyor.
Son antrenmanda takımla birlikte olmayan Güney Koreli yıldız, takımdan ayrı bireysel çalışmalarla günü tamamladı.
TEKNİK HEYET DÜŞÜNCELİ!
Serdar Aziz'in cezalı olması ve Attila Szalai'nin de sakatlığı nedeniyle oynayamayacak durumda olması teknik heyeti düşündürüyor.
Maç gününe kadar Kim Min-Jae'nin son durumu yakından takip edilecek ve sahada yer alması için şartlar zorlanacak.
Fenerbahçe savunması için kritik önem taşıyan yıldız savunmacı, performansıyla takımın değişilmez isimleri arasına girdi.
Bu sezon 39 resmi maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.