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Fenerbahçe'de Kim Min-Jae endişesi! Beşiktaş derbisinde...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de savunma hattında sıkıntı yaşanıyor. Derbide forma giyemeyecek Serdar Aziz ve Attila Szalai'nin ardından Kim Min-Jae'de yaşanan gelişmeler teknik heyetin endişesini artırdı. Sezonu ikinci tamamlama hedefi bulunan sarı-lacivertliler, Güney Koreli yıldızın son durumunu yakından takip ediyor. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 21:00
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae endişesi! Beşiktaş derbisinde...

Fenerbahçe'de gözler Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisine çevrildi.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae endişesi! Beşiktaş derbisinde...

Son haftalarda istim üstünde olan sarı-lacivertliler, zorlu müsabakadan 3 puanla ayrılıp çıkışını sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae endişesi! Beşiktaş derbisinde...

Sezonu ikinci tamamlama hedefinde olan Kanarya, Vodafone Park'taki karşılaşmadan zaferle dönüp galibiyet serisini 8 maça çıkarmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae endişesi! Beşiktaş derbisinde...

Kritik karşılaşmaya yoğun bir şekilde hazırlanan sarı-lacivertliler, Vodafone Park'ta oynanacak maç öncesi taraftara açık antrenman yapacak.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae endişesi! Beşiktaş derbisinde...

SAKATLAR CAN SIKIYOR!
Fenerbahçe'de Beşiktaş karşılaşması öncesi sakat ve cezalı futbolcuların bulunması teknik heyetin canını sıkıyor.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae endişesi! Beşiktaş derbisinde...

Kanarya'da Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo sakatlıkları nedeniyle derbide forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae endişesi! Beşiktaş derbisinde...

Öte yandan sarı kart cezası bulunan Serdar Aziz zorlu müsabakada görev alamayacak.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae endişesi! Beşiktaş derbisinde...

Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanla Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan 3 ismin tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae endişesi! Beşiktaş derbisinde...

KIM MIN-JAE ENDİŞESİ!
Özellikle savunma hattında sorun yaşayan Fenerbahçe'de Kim Min-Jae endişesi yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae endişesi! Beşiktaş derbisinde...

Sarı-lacivertlilerde derbi öncesi Kim Min Jae, iki gündür takımla çalışmıyor.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae endişesi! Beşiktaş derbisinde...

Son antrenmanda takımla birlikte olmayan Güney Koreli yıldız, takımdan ayrı bireysel çalışmalarla günü tamamladı.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae endişesi! Beşiktaş derbisinde...

TEKNİK HEYET DÜŞÜNCELİ!
Serdar Aziz'in cezalı olması ve Attila Szalai'nin de sakatlığı nedeniyle oynayamayacak durumda olması teknik heyeti düşündürüyor.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae endişesi! Beşiktaş derbisinde...

Maç gününe kadar Kim Min-Jae'nin son durumu yakından takip edilecek ve sahada yer alması için şartlar zorlanacak.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae endişesi! Beşiktaş derbisinde...

Fenerbahçe savunması için kritik önem taşıyan yıldız savunmacı, performansıyla takımın değişilmez isimleri arasına girdi.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae endişesi! Beşiktaş derbisinde...

Bu sezon 39 resmi maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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