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Serdar durmuyor

Sezonun ilk yarısında Kadıköy’de maçta Ç. Rizespor’a 3 gol atan Serdar, dün deplasmanda yine rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Serdar durmuyor

F.Bahçe'nin skorer yıldızı Serdar Dursun, dün akşam Rize deplasmanında alınan farklı galibiyetin baş mimarı oldu. Serdar, ilk yarıda iki go buldu. 45'inci dakikada kazanılan penaltı atışında topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getiren Serdar, ilk devrenin uzatma dakikalarında kazanılan ikinci penaltı atışında da topu filelerle buluşturdu ve kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. Günün yıldız ismi Serdar Dursun bununla da yetinmedi. Serdar 51'de kendisinin 3'üncü, takımının dördüncü golünü kaydetti. İlk yarıda Kadıköy'deki Ç. Rize maçında hat-trick yapan Serdar, dün bu kez deplasmanda aynı performansı tekrarladı ve yaptığı hat-trick ile taraftarlarını sevindi. Ligdeki gol sayısını 13'e çıkartan Serdar Dursun, kariyerinde 6'ıncı kez hat-trick yapmayı da başadı. Serdar maç sonunda, "Hocamız bana güveniyor. Bu güveni boşa çıkarmadığım için çok mutluyum. Böyle devam edeceğiz" dedi.

REKORLARI ALT ÜST ETTİ

Serdar Dursun dün akşamki performansıyla tarihe geçti. Başarılı forvet, Süper Lig tarihinde bir sezonda aynı takıma rakip olduğu iki maçta da hat-trick yapan ilk Fenerbahçeli oyuncu oldu. Serdar ayrıca Alex de Souza'dan (2010/11'de 3 hat-trick) bu yana bir Süper Lig sezonunda 2 kez hat-trick yapan ilk F.Bahçeli oyuncu oldu.

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