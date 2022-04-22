TRANSFER HABERİ: Sürpriz öneri! Marcel Sabitzer Fenerbahçe'ye

Şampiyonluğun 1 numaralı adayı olan bir kadro ile yeni sezona başlamak isteyen Fenerbahçe'ye son derece önemli bir teklif geldi.
Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertli yönetimin yakın ve iyi ilişkiler içerisinde olduğu Rogon menajerlik şirketi Bayern Münih'in Avusturyalı merkez orta saha oyuncusu Marcel Sabitzer'i Fenerbahçe'ye önerdi.
Sabitzer'i Arsenal ile Atletico Madrid'in de istediği bir ortamda Fenerbahçe'ye önerilmesi bu iki kulübün Bayern'in istediği parayı vermeye yanaşmaması olarak değerlendirildi.