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TRANSFER HABERİ: Sürpriz öneri! Marcel Sabitzer Fenerbahçe'ye

Son dakika spor haberi: Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Gündeminde birçok yıldız bulunan sarı-lacivertlilere sürpriz bir öneri geldi. Bayern Münih forması giyen Marcel Sabitzer'in, Rogon menajerlik şirketi tarafından Kanarya'ya teklif edildiği iddia edildi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ: Sürpriz öneri! Marcel Sabitzer Fenerbahçe'ye

Şampiyonluğun 1 numaralı adayı olan bir kadro ile yeni sezona başlamak isteyen Fenerbahçe'ye son derece önemli bir teklif geldi.

TRANSFER HABERİ: Sürpriz öneri! Marcel Sabitzer Fenerbahçe'ye

Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertli yönetimin yakın ve iyi ilişkiler içerisinde olduğu Rogon menajerlik şirketi Bayern Münih'in Avusturyalı merkez orta saha oyuncusu Marcel Sabitzer'i Fenerbahçe'ye önerdi.

TRANSFER HABERİ: Sürpriz öneri! Marcel Sabitzer Fenerbahçe'ye

Sabitzer'i Arsenal ile Atletico Madrid'in de istediği bir ortamda Fenerbahçe'ye önerilmesi bu iki kulübün Bayern'in istediği parayı vermeye yanaşmaması olarak değerlendirildi.

TRANSFER HABERİ: Sürpriz öneri! Marcel Sabitzer Fenerbahçe'ye

Bayern Münih'in Leipzig'den 15 milyon Euro'ya transfer ettiği Marcel Sabitzer'i yine aynı fiyata satmayı planladığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Sürpriz öneri! Marcel Sabitzer Fenerbahçe'ye

Oyuncunun güncel piyasa değerinin ise 15 milyon Euro'dan daha yukarıda olduğu da gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ: Sürpriz öneri! Marcel Sabitzer Fenerbahçe'ye

Bayern Münih ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Marcel Sabitzer için zorunlu satın alma opsiyonunun yer aldığı 1 yıllık kiralama modelinin de masada olabileceği ifade ediliyor.

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