Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den dev transfer başarısı! 500 bin euroya 'örümcek' Miguel Crespo

Fenerbahçe'den dev transfer başarısı! 500 bin euroya 'örümcek' Miguel Crespo

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin sezon başında Estroil'den kadrosuna kattığı Miguel Crespo, oynadığı futbolla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerden alkış alıyor. Fenerbahçeli Crespo'nun hikayesi, dev kulüplerin iştahını kabartıyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin 'örümceği' Miguel Crespo'nun rakamları da, bir hayli şaşırtıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 16:04
Fenerbahçe'den dev transfer başarısı! 500 bin euroya 'örümcek' Miguel Crespo

Fenerbahçe'ye Vitor Pereira'nın getirttiği Portekizli yıldız son haftalarda ortaya koyduğu performansla adından sıkça söz ettiriyor. 25 yaşındaki futbolcu Göztepe maçında da sahanın en iyilerindendi...

Fenerbahçe'den dev transfer başarısı! 500 bin euroya 'örümcek' Miguel Crespo

Miguel Crespo, Göztepe'ye karşı 14 ikili mücadele kazandı ve kendi rekorunu geçti. Yıldız oyuncu İzmir'deki maçta 15 rakımına ulaşmıştı. Miguel Crespo ayrıca hücum bölgesine 11 giriş yaptı. 3 şut pası atarken 14 ikili mücadele kazandı. 7 top kazandı. Göztepe'ye karşı yine futbolseverlerin gözünün pasını silmeyi başardı.

Fenerbahçe'den dev transfer başarısı! 500 bin euroya 'örümcek' Miguel Crespo

Portekizli yıldız Göztepe maçında sahanın en çok koşan ismiydi (12 km.). Takım arkadaşı Miha Zajc'tan 1.4 km. fazla koşarak sahada adeta basmadık yer bırakmadı.

Fenerbahçe'den dev transfer başarısı! 500 bin euroya 'örümcek' Miguel Crespo

Kasımpaşa'ya karşı 12.67 km., Trabzonspor maçında 13 km. Alanyaspor'a karşı 12.6 km., Konyaspor maçında 11.9 km. Kayseri'ye karşı 11.4 km. koşan Crespo mücadelesiyle taraftarların gözbebeği oldu.

Fenerbahçe'den dev transfer başarısı! 500 bin euroya 'örümcek' Miguel Crespo

Takvim'in haberine göre, Estoril'den 1.5 milyon Euro'ya transfer edilen Miguel Crespo yıllık 500 bin Euro'ya oynuyor. Fenerbahçe taraftarının sahadan basmadık yer bırakmayan ve rakibin adeta ensesine yapışan görüntüsü nedeniyle 'Örümcek Adam' diye lakap taktığı yıldız oyuncu takımdaki mevkidaşlarından daha az kazanmasına rağmen mücadelesiyle alkış topluyor.

Fenerbahçe'den dev transfer başarısı! 500 bin euroya 'örümcek' Miguel Crespo

Sarı-Lacivertliler'in orta sahasında yer alan yıldızlarından Mesut Özil kadro dışı.. Fenerbahçe'den yıllık 1.5 milyon Euro kazanan Sosa ortalarda yok… 3.5 milyon Euro kazanan Gustavo formayı unuttu. 1.5 milyon Euro yıllık ücreti olan Ozan Tufan ise kadro dışı...

DİĞER
Hakan Ural Dolmabahçe Sarayı’ndaki iftardan paylaştı kısa sürede gündem oldu! "Sevmek ayıp mı yahu!"
Kavga eden arkadaşlarına desteğe gitmesine babası izin vermedi! Balkondan atladı kolu kırıldı
Ismael'den oyuncularına '3 saniye' kuralı!
Arda Güler ligin yıldızlarını geride bıraktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de Rize maçı mesaisi başladı
Arda Güler ligin yıldızlarını geride bıraktı!
Okullarda maske zorunluluğu kalktı mı?
MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI? 18 Nisan Maske zorunluluğu kalkıyor mu? | Bilim Kurulu kararı ne olacak?
Christopher Lambert'ten flaş ölümsüzlük açıklaması! "Seçeneğimz olsaydı..."
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İZLE | Toroğlu'dan MHK açıklaması! "İstifa etmedi, ettirildi" İZLE | Toroğlu'dan MHK açıklaması! "İstifa etmedi, ettirildi" 16:37
Sivasspor - Alanyaspor ZTK maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor ZTK maçı ne zaman? 16:25
Trabzonspor - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Trabzonspor - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? 16:15
Sporting Lizbon - Benfica maçı saat kaçta? Sporting Lizbon - Benfica maçı saat kaçta? 16:12
Nice 4 maç sonra kazandı! Nice 4 maç sonra kazandı! 16:08
F.Bahçe'den dev transfer başarısı! Miguel Crespo... F.Bahçe'den dev transfer başarısı! Miguel Crespo... 16:04
Daha Eski
PSV - Ajax maçı saat kaçta? PSV - Ajax maçı saat kaçta? 15:54
Kasımpaşa - Adana Demirspor | CANLI Kasımpaşa - Adana Demirspor | CANLI 15:53
Ronaldo hat-trick ile cebini doldurdu! Ronaldo hat-trick ile cebini doldurdu! 15:48
Bayer Leverkusen - RB Leipzig maçı saat kaçta? Bayer Leverkusen - RB Leipzig maçı saat kaçta? 15:47
Hoffenheim - Greuther Fürth maçı saat kaçta? Hoffenheim - Greuther Fürth maçı saat kaçta? 15:42
MHK istifa etti! MHK istifa etti! 15:36