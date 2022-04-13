Fenerbahçe'de Burak Kapacak transferi fiyaskosu! Dakikası 1.5 milyon...

Sarı-Lacivertliler'in sezon başında Fransa'nın Bourdeax takımının elinden kaparak Bursaspor 'dan 13.5 milyon TL karşılığında transfer ettiği 22 yaşındaki futbolcu, Sarı-Lacivertli kulüpte formayı bir türlü kapamadı.

İSMAİL KARTAL'LA DA YÜZÜ GÜLMEDİ Fenerbahçe 'de Vitor Pereira yönetiminde hiç şans bulamayan ve Portekizli teknik adamın gidişi sonrası göreve gelen İsmail Kartal ile da yüzü gülmeyen genç kanat oyuncusu ligde geride kalan 32 haftada 4 maçta sadece 13 dakika süre alabildi.