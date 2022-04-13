Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Burak Kapacak transferi fiyaskosu! Dakikası 1.5 milyon...

Fenerbahçe'de Burak Kapacak transferi fiyaskosu! Dakikası 1.5 milyon...

Fenerbahçe'nin sezon başında Bursaspor'dan transfer ettiği Burak Kapacak, hayal kırıklığı yarattı. Vitor Pereira yönetiminde şans bulamayan Burak Kapacak, Zeki Murat Göle yönetiminde de forma bulamadı. İsmail Kartal'ın da ilk 11'de tercih etmediği Burak Kapacak'ın Fenerbahçe'ye bilançosu ağır oldu. Sarı lacivertli futbolcunun saha içinde yer aldığı zamana göre kazandığı para, dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 09:05
Fenerbahçe'de Burak Kapacak transferi fiyaskosu! Dakikası 1.5 milyon...

Sarı-Lacivertliler'in sezon başında Fransa'nın Bourdeax takımının elinden kaparak Bursaspor 'dan 13.5 milyon TL karşılığında transfer ettiği 22 yaşındaki futbolcu, Sarı-Lacivertli kulüpte formayı bir türlü kapamadı.

Fenerbahçe'de Burak Kapacak transferi fiyaskosu! Dakikası 1.5 milyon...

İSMAİL KARTAL'LA DA YÜZÜ GÜLMEDİ

Fenerbahçe 'de Vitor Pereira yönetiminde hiç şans bulamayan ve Portekizli teknik adamın gidişi sonrası göreve gelen İsmail Kartal ile da yüzü gülmeyen genç kanat oyuncusu ligde geride kalan 32 haftada 4 maçta sadece 13 dakika süre alabildi.

Fenerbahçe'de Burak Kapacak transferi fiyaskosu! Dakikası 1.5 milyon...

DAKİKASI 1,5 MiLYON TL

Takvim'in haberine göre, bonservis ücretiyle birlikte 1 yıllık maaşının toplamı 20 milyon TL'yi bulmasına rağmen şu ana kadar ligde sadece 13 dakika forma giyen Burak Kapacak'ın Fenerbahçe'ye maliyeti ise dakika başına 1.5 milyon TL'yi buldu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor