Fenerbahçe İsmail Kartal ile devam edecek mi? Sinan Engin açıkladı!

Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon yeni hocasının kim olacağı sorusu, teknik direktör İsmail Kartal'ın son 8 maçta topladığı 22 puanla karıştı. Beyaz TV'de açıklamalarda bulunan Sinan Engin ve Ahmet Çakar, sarı-lacivertlilerin İsmail Kartal ile devam etmesi gerektiğini belirtti.

SİNAN ENGİN: "İSMAİL KARTAL BENCE KALMAYI GARANTİLEDİ"

- "Domenec Torrent için bu görev piyango. Ancak İsmail Kartal yaptıklarıyla Fenerbahçe'yi toparladı. Bana göre İsmail Kartal, Fenerbahçe'de gelecek sezon kalmayı garantiledi."