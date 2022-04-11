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Fenerbahçe İsmail Kartal ile devam edecek mi? Sinan Engin açıkladı!

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı evinde ağırlarken, müsabakan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maç sonrası Sinan Engin ve Ahmet Çakar, Beyaz TV'deki programda Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörüne dair konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 11:55
Fenerbahçe İsmail Kartal ile devam edecek mi? Sinan Engin açıkladı!

Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon yeni hocasının kim olacağı sorusu, teknik direktör İsmail Kartal'ın son 8 maçta topladığı 22 puanla karıştı. Beyaz TV'de açıklamalarda bulunan Sinan Engin ve Ahmet Çakar, sarı-lacivertlilerin İsmail Kartal ile devam etmesi gerektiğini belirtti.

Fenerbahçe İsmail Kartal ile devam edecek mi? Sinan Engin açıkladı!

SİNAN ENGİN: "İSMAİL KARTAL BENCE KALMAYI GARANTİLEDİ"
- "Domenec Torrent için bu görev piyango. Ancak İsmail Kartal yaptıklarıyla Fenerbahçe'yi toparladı. Bana göre İsmail Kartal, Fenerbahçe'de gelecek sezon kalmayı garantiledi."

Fenerbahçe İsmail Kartal ile devam edecek mi? Sinan Engin açıkladı!

- "Bir santrfor, bir kanat, bir de arka tarafa baba oyuncu alacaksın ve İsmail Kartal ile devam edeceksin. Seneye bütçeler daralıyor. Yayından falan bu paralar gelmeyecek. İşler kolay değil."

Fenerbahçe İsmail Kartal ile devam edecek mi? Sinan Engin açıkladı!

AHMET ÇAKAR: "JORGE JESUS, JOACHIM LÖW DEĞİL İSMAİL KARTAL"
- "4 milyon euro falan bir teknik direktöre nasıl vereceksin? İsmail Kartal bu işi hak etti."

Fenerbahçe İsmail Kartal ile devam edecek mi? Sinan Engin açıkladı!

Ahmet Çakar ise şöyle konuştu:

- "Joachim Löw mü, Jorge Jesus mu yoksa İsmail Kartal mı? Bence, İsmail Kartal ile devam edilmeli."

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