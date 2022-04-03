Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de İsmail Kartal gerçeğini canlı yayında açıkladı! "Löw gelirse..."

Fenerbahçe'de İsmail Kartal gerçeğini canlı yayında açıkladı! "Löw gelirse..."

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Sarı lacivertliler, müsabakadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maç sonrası usta gazeteci Gürcan Bilgiç, Futbol Plus ekranlarında editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'a değerlendirmelerde bulundu. Gürcan Bilgiç, İsmail Kartal'ın "2. adam olmam" sözlerine karşın, Löw'ün Fenerbahçe'nin başına gelmesi halinde yaşanacak sürprizi açıkladı. İşte o program...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 16:48
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe'de İsmail Kartal gerçeğini canlı yayında açıkladı! "Löw gelirse..."

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanından 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Müsabakada öne çıkan isimler İrfan Can Kahveci, Miguel Crespo ve Arda Güler oldu. Bununla beraber İsmail Kartal'ın maç sonrası yaptığı "2. adam olmam" konuşması da, geniş yankı uyandırdı.

Usta gazeteci Gürcan Bilgiç, editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'a, Fenerbahçe ile ilgili merak edilenleri cevapladı. Bununla beraber Bilgiç, İsmail Kartal'ın "2. adam olmam" ifadesinin ardından, Joachim Löw ile beraber yaşanabilecek sürpriz gelişmeyi duyurdu.

İŞTE O PROGRAM

DİĞER
Yine kaçamadı! Böyle görüntülendi! 43 yaşındaki deneyimli manken Çağla Şıkel 'aşk' iddialarına yanıt vermişti...
Burak Yörük trafiği birbirine katıp İETT şoförüne saldırmıştı ilk açıklama geldi: "Doğru olan muhatap olmamaktı ama beni camdan içeri çekmesiyle..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor