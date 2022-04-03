Fenerbahçe'de İsmail Kartal gerçeğini canlı yayında açıkladı! "Löw gelirse..."

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanından 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Müsabakada öne çıkan isimler İrfan Can Kahveci, Miguel Crespo ve Arda Güler oldu. Bununla beraber İsmail Kartal'ın maç sonrası yaptığı "2. adam olmam" konuşması da, geniş yankı uyandırdı.

Usta gazeteci Gürcan Bilgiç, editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'a, Fenerbahçe ile ilgili merak edilenleri cevapladı. Bununla beraber Bilgiç, İsmail Kartal'ın "2. adam olmam" ifadesinin ardından, Joachim Löw ile beraber yaşanabilecek sürpriz gelişmeyi duyurdu.

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