Mesut Özil 2 yıl daha Fenerbahçe'de

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, kadro dışı olayı ile ilgili Lig Radyo'ya konuştu. Söğüt, "Yaşananlar takım içinde olan olaylardır. Hoca ile aralarında ne geçtiyse geçti. Mesut dışarı çıkıp kimseyi kötülemedi. Cezası görülecekse görülür ve biter. Kimse kimseye vurmadı, kavga edilmedi. Savunmamızı yaptık, nihai kararı bekliyoruz" dedi. Söğüt, Mesut'un F.Bahçe'yi sevdiği için geldiğini de belirterek, "Katkı sağlamak istiyor. 90 dakika sahada kalmak istiyor. Bir olay yaşandı diye kimse eşyalarını toplayıp gitmesini beklemesin. Kontratı bitene kadar 2 yıl daha burada devam edecek" şeklinde konuştu.



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Mesut'un Fenerbahçe'de ilk 6 ayını bedava oynadığını ifade eden Erkut Söğüt, "Hırslı, hisleri yüksek. Maçta da yarıda çıkınca o tansiyonla oldu. Yöneticiler de ceza alıyor, sonra görevlerine devam ediyor. Ayrıca Mesut sözleşmesindeki madde gereği kadro dışı kalsa dahi takımla çalışabilir. Ancak şu anki ortamda bunu zorlaştıracak bir hale getirmek istemedi" dedi.