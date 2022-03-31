FENERBAHÇE HABERLERİ: Genç yıldız Arda Güler değerini katladı

Süper Lig'de futbolcuların piyasa değeri güncellendi. Transfermarkt sitesinin yaptığı yeni değerlendirmeyle Fenerbahçe'nin genç yeteneği değerini yüzde 193 artırdı.
Süper Lig'de futbolcuların piyasa değeri güncellendi. Transfermarkt sitesinin yaptığı yeni değerlendirmeyle Fenerbahçe'nin genç yeteneği değerini yüzde 193 artırdı.
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır 18 milyon Euro'luk değeriyle ilk sıradaki yerini korudu.
Onu 15.5 milyon Euro'luk değeriyle Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır takip ediyor.
Galatasaray'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu 15 milyon Euro'luk değeriyle ligin en değerli 3. oyuncusu konumunda.
Fenerbahçe'nin stoper hattını oluşturan Szalai ve Kim Min Jae'nin yeni değerleri de dikkat çekiyor.
Macar yıldız Attila Szalai'nin yeni yapılan güncellemeyle piyasa değeri 15 milyon Euro'dan 13.50 milyon Euro'ya düştü.
Szalai'nin partneri Kim Min Jae'nin piyasa değeri ise yükselmeye devam etti.
25 yaşındaki yıldız oyuncunun piyasa değeri 9 milyon Euro'dan 11 milyon Euro'ya çıktı.
Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler'in piyasa değeriyüzde 193 artış göstererek 750 bin Euro'dan 2.2 milyon Euro'ya yükseldi.
Bu sezon toplamda 937 dakika sahada yer alan 17 yaşındaki genç yetenek, 5 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Fenerbahçe Arda Güler için 30 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirledi.