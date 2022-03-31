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FENERBAHÇE HABERLERİ: Genç yıldız Arda Güler değerini katladı

Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, sarı-lacivertlilerin Alanyaspor'u 5-2 yendiği karşılaşmada fileleri havalandırmış ve Fenerbahçe formasıyla en genç gol atan futbolcu olarak adını tarihe yazdırmıştı. Kanarya'nın yükselen yıldızı için birçok kulüp de devreye girmişti. Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in değeri de arttı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 18:01 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 18:05
FENERBAHÇE HABERLERİ: Genç yıldız Arda Güler değerini katladı

Süper Lig'de futbolcuların piyasa değeri güncellendi. Transfermarkt sitesinin yaptığı yeni değerlendirmeyle Fenerbahçe'nin genç yeteneği değerini yüzde 193 artırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Genç yıldız Arda Güler değerini katladı

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır 18 milyon Euro'luk değeriyle ilk sıradaki yerini korudu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Genç yıldız Arda Güler değerini katladı

Onu 15.5 milyon Euro'luk değeriyle Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır takip ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Genç yıldız Arda Güler değerini katladı

Galatasaray'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu 15 milyon Euro'luk değeriyle ligin en değerli 3. oyuncusu konumunda.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Genç yıldız Arda Güler değerini katladı

Fenerbahçe'nin stoper hattını oluşturan Szalai ve Kim Min Jae'nin yeni değerleri de dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Genç yıldız Arda Güler değerini katladı

Macar yıldız Attila Szalai'nin yeni yapılan güncellemeyle piyasa değeri 15 milyon Euro'dan 13.50 milyon Euro'ya düştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Genç yıldız Arda Güler değerini katladı

Szalai'nin partneri Kim Min Jae'nin piyasa değeri ise yükselmeye devam etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Genç yıldız Arda Güler değerini katladı

25 yaşındaki yıldız oyuncunun piyasa değeri 9 milyon Euro'dan 11 milyon Euro'ya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Genç yıldız Arda Güler değerini katladı

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler'in piyasa değeriyüzde 193 artış göstererek 750 bin Euro'dan 2.2 milyon Euro'ya yükseldi.

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