FENERBAHÇE HABERLERİ: Genç yıldız Arda Güler değerini katladı

Süper Lig'de futbolcuların piyasa değeri güncellendi. Transfermarkt sitesinin yaptığı yeni değerlendirmeyle Fenerbahçe 'nin genç yeteneği değerini yüzde 193 artırdı.

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır 18 milyon Euro'luk değeriyle ilk sıradaki yerini korudu.

Onu 15.5 milyon Euro'luk değeriyle Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır takip ediyor.