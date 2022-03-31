Arda Güler'i hocası anlattı! "Fenerbahçe'de A takıma çıkınca..."

EMEK HARCAYANLARA TEŞEKKÜRLER "Arda, A takımla idmana çıktığı için doğru beslenme ve uyku disiplini sağlaması fizik gücüne çok olumlu yansımış. Zaten çok yetenekli bir gençti. A takım oyundaki liderlik özelliklerini geliştirmesini, oyuna daha fazla katkı vermesini ve topun takımda daha fazla kalması için pas oyununu çok iyi yönlendirmesini geliştirmiş. Arda takıma anlamda katkı sağladığı gibi defansif anlamda da görevini başarıyla yaptı 2 gol, 2 asist yaparak skor anlamında katkısını da verdi. Emek harcayan herkese teşekkür ederiz.

FİZİK VE MENTAL OLARAK ÇOK GÜÇLÜ

Arda arkadaşlarıyla çok uyumlu ve sevilen bir genç. Kendisi Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu söyledi. Herkes tarafından ağabeylik gördüğünü, kendisine sahip çıkıldığını, takımın tamamının üzerine titremesinden çok mutlu olduğunu anlattı. Bunları duymak bizleri de tabii ki çok sevindirdi. Bu içsel duyguları elbette ki futboluna da olumlu yansıyor. Gün geçtikçe temposunu daha da artıracak ve daha seri bir oyuncu olacak.