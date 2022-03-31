Haberler Fenerbahçe Arda Güler'i hocası anlattı! "Fenerbahçe'de A takıma çıkınca..."

Arda Güler'i hocası anlattı! "Fenerbahçe'de A takıma çıkınca..."

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki süper yeteneği Arda Güler, U 17'de de başarılı performansını devam ettirdi. Arda, Türkiye U17 takımının Avrupa Şampiyonası bileti almasında önemli rol oynadı. U17 Milli Takım Teknik Direktörü Soykan Başar, Arda Güler'in Fenerbahçe'deki gelişimini ve U17 Milli Takımı'ndaki rolünü anlattı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 11:00
Arda Güler'i hocası anlattı! "Fenerbahçe'de A takıma çıkması..."

Slovenya'da düzenlenen U17 Elit Tur maçlarından sonra 16 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında İsrail'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası finallerine kalma başarısı gösteren milli takımımızın teknik direktörü Soykan Başar, Arda Güler'i överek Fenerbahçe'de A takımla çıktığı antrenmanların onda yarattığı olumlu değişime dikkat çekti. Turnuvaya katılan 4 takım içinde futboluyla öne çıkarak dikkatleri üzerine çeken 3 genç futbolcudan birinin Arda Güler olduğunu belirten U17 Milli Takım Teknik Direktörü Soykan Başar, Arda ile ilgili Hürriyet'in sorularını şöyle yanıtladı:

Arda Güler'i hocası anlattı! "Fenerbahçe'de A takıma çıkması..."

EMEK HARCAYANLARA TEŞEKKÜRLER
"Arda, A takımla idmana çıktığı için doğru beslenme ve uyku disiplini sağlaması fizik gücüne çok olumlu yansımış. Zaten çok yetenekli bir gençti. A takım oyundaki liderlik özelliklerini geliştirmesini, oyuna daha fazla katkı vermesini ve topun takımda daha fazla kalması için pas oyununu çok iyi yönlendirmesini geliştirmiş. Arda takıma anlamda katkı sağladığı gibi defansif anlamda da görevini başarıyla yaptı 2 gol, 2 asist yaparak skor anlamında katkısını da verdi. Emek harcayan herkese teşekkür ederiz.

Arda Güler'i hocası anlattı! "Fenerbahçe'de A takıma çıkması..."

FİZİK VE MENTAL OLARAK ÇOK GÜÇLÜ
Arda arkadaşlarıyla çok uyumlu ve sevilen bir genç. Kendisi Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu söyledi. Herkes tarafından ağabeylik gördüğünü, kendisine sahip çıkıldığını, takımın tamamının üzerine titremesinden çok mutlu olduğunu anlattı. Bunları duymak bizleri de tabii ki çok sevindirdi. Bu içsel duyguları elbette ki futboluna da olumlu yansıyor. Gün geçtikçe temposunu daha da artıracak ve daha seri bir oyuncu olacak.

Arda Güler'i hocası anlattı! "Fenerbahçe'de A takıma çıkması..."

Fizik ve mental olarak çok güçlenmiş. Özellikle son karşılaşma çok gergindi. Bir final maçı gibi olmasına rağmen Arda Güler'in soğuk kanlı özelliği ve öz güveni ön plana çıktı."

Arda Güler'i hocası anlattı! "Fenerbahçe'de A takıma çıkması..."

HEDEFiMiZ KUPA
Avrupa'nın en iyi 16 takımı arasına kalma başarısını gösteren U-17'lerde Başar hedeflerini şu sözlerle aktardı: "Çocukların hepsi inanılmaz mutlu ve gururluydular. Hedef artık Avrupa şampiyonluğu. Arda da bu takımda olmaktan keyif alıyor. Hepsi birbirini sahiplendi, turnuvamın son maçında Slovenya attığımız golün sevinci ve bitiş düdüğünden sonraki kucaklaşma her şeyi özetliyor."

DİĞER
Çileden çıktı! O soru Defne Samyeli’yi çok kızdırdı! 'Ben tercih ettiğim zaman olacak'
Burak Deniz'in sevgilisi kim? Didem Soydan'dan ayrıldıktan sonra Deniz İrem ve Şahika Ercümen ile anılan Burak bu kez bakın kiminle yakalandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor