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Fenerbahçe'de Jose Sosa alkış topluyor! İsmail Kartal'dan özel teşekkür

Fenerbahçe'de sezonun tartışmalı isimlerinden biri olan Jose Ernesto Sosa, Teknik Direktör İsmail Kartal tarafından saha içinde çok fazla tercih edilmemesine karşın, antrenmanlarda tecrübesini konuşturuyor. Jose Sosa özellikle gençlere dokunuş yaparken, hocasından da övgü aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 09:25
Fenerbahçe'de Jose Sosa alkış topluyor! İsmail Kartal'dan özel teşekkür

Bu sezon beklentilerin altında bir performans sergilediği için eleştirilen, son olarak izin gününde içki şişesiyle çıkan fotoğrafları nedeniyle taraftarların tepki gösterdiği Jose Sosa yine de Samandıra'nın gözbebeği...

Fenerbahçe'de Jose Sosa alkış topluyor! İsmail Kartal'dan özel teşekkür

Uyumlu kişiliği, parlak kariyerine rağmen yedek kalmayı asla sorun etmemesi, teknik adamlara ve yöneticilere her zaman saygıyla yaklaşması, antrenmanlara en erken gelip en son çıkan isim olması, gençlere sürekli bir şeyler öğretmesiyle Arjantinli futbolcu kadronun önemli bir figürü olma özelliğini sürdürüyor.

Fenerbahçe'de Jose Sosa alkış topluyor! İsmail Kartal'dan özel teşekkür

KARTAL ÇOK TAKDİR EDİYOR

Hürriyet'in haberine göre, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın saha performansı nedeniyle çoğu maçta forma vermese de sporcu kişiliğiyle takdir ettiği bir isim olan Jose Sosa, geçtiğimiz hafta hocasından teşekkür aldı.

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