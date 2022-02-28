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Kasımpaşa-Fenerbahçe: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe rakibini 2-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertlilere üç puanı getiren golleri 6'da Miha Zajc ve 90+1'de Attila Szalai kaydetti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 22:04 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 22:16
Kasımpaşa-Fenerbahçe: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de 27. hafta heyecanı Kasımpaşa-Fenerbahçe maçıyla sona erdi. Zorlu mücadeleyi Fenerbahçe, son anlarda bulduğu golle 2-1 kazandı.

Fenerbahçe, 6. dakikada Miha Zajc'ın şık golüyle öne geçerken, Kasımpaşa bu gole 67'de Jackson Muleka ile yanıt verdi.

Maçta son sözü 90+1'de Attila Szalai söyledi. Macar yıldız attığı golle sarı-lacivertlilere üç puanı getiren isim oldu: 1-2.

Öte yandan Kasımpaşa'da Mabil, 90+7. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ligde üst üste 3. galibiyetini alan sarı-lacivertliler puanını 46'ya çıkarırken, Kasımpaşa ise 29 puanla 15. sırada kaldı.

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