Kasımpaşa-Fenerbahçe: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de 27. hafta heyecanı Kasımpaşa-Fenerbahçe maçıyla sona erdi. Zorlu mücadeleyi Fenerbahçe, son anlarda bulduğu golle 2-1 kazandı.
Fenerbahçe, 6. dakikada Miha Zajc'ın şık golüyle öne geçerken, Kasımpaşa bu gole 67'de Jackson Muleka ile yanıt verdi.
Maçta son sözü 90+1'de Attila Szalai söyledi. Macar yıldız attığı golle sarı-lacivertlilere üç puanı getiren isim oldu: 1-2.
Öte yandan Kasımpaşa'da Mabil, 90+7. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Ligde üst üste 3. galibiyetini alan sarı-lacivertliler puanını 46'ya çıkarırken, Kasımpaşa ise 29 puanla 15. sırada kaldı.