Türkiye Arda'yı konuştu

Atakaş Hatay'ı 2-0 yenerek Süper Lig'de 17 hafta sonra 2'de 2 yapan Fenerbahçe'de galibiyetten çok Arda Güler'in performansı konuşuldu. 4 gün sonra 17 yaşına girecek olan genç oyuncu, ilk kez 11'de forma giydiği karşılaşmada sergilediği futbol ile herkesi büyüledi. Yetenekli oyuncu, sahada kaldığı sürede 6'sı başarılı 9 atak organizasyonunda boşralde yer alırken, beklenen asist (0.59), başarılı defansif aksiyon (12), rakip sahada top kazanma (2), başarılı uzun pas (4) istatistiklerinde 'merkez orta sahalar' arasında zirveye çıktı.

Comparisonator'un verilerine göre ayrıca 128.00 defansif ve 112.1 paslaşma indeks puanları ile bu alanlarda da ilk sırada yer alan Arda Güler, 6'sı başarılı 7 dribling ve 41 başarılı pas ile ise ikinci oldu. Orta sahada Alex'vari işlere imza atan Arda, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Stiliyle Oğuz Çetin, Tugay Kerimoğlu ve Sergen Yalçın gibi unutulmaz isimleri akla getiren Arda için ortak dilek: "O da diğer genç yıldız adayları gibi kaybolmasın. Hak ettiği değer verilsin. Fenerbahçe ve Türk futboluna uzun yıllar hizmet etsin."

HAYALLERİM İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM

Arda Güler, "3 yıl önce F.Bahçe'min kapısından girmiştim. Hayallerini kurduğum forma ile ilk kez 11'de sahaya çıkmak büyük bir gurur. Hayallerim için çok çalışmaya devam edeceğim" dedi. Mesut Özil de "Geleceğin 10 numarası" paylaşımı yaptı. Arda'nın Fenerbahçe ile Haziran 2023'e kadar kontratı var.

100 YILDA BİR GELİR, REAL'DE OYNAR!

Arda'yı Fenerbahçe'ye kazandıran isimlerden eski altyapı oyuncu izleme birimi sorumlusu Serhat Pekmezci, "Onu Altınordu döneminde keşfetmiştim. Yetenekleri ve karakteri beni etkiledi. Çok özel bir potansiyel barındırdığını gördüm. O dönem Comolli'ye özel bir raporla Arda'yı ilettik. Sonuç alamayınca görüntülerinden bir DVD hazırladım ve başkanımıza ilettim. Transferin son günü aldık. 150 bin liralık bir bonservis ücretiyle ve bir miktar sonraki satış payıyla" dedi. Pekmezci, Arda'nın 100 yılda gelecek bir yetenek olduğunu belirterek, "Doğru planlama ile Real Madrid'de oynayabilir" diye konuştu.