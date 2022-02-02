Haberler Fenerbahçe Öğrencilere 35 TL

Öğrencilere 35 TL

Süper Lig'de 5 Şubat Cumartesi günü 19.00'da Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe'de Öğrenci Tribünü biletleri satışa çıkıyor. Yapılan açıklamaya göre; 1 Ocak 1997 ile 31 Aralık 2005 yılları arasında doğan taraftarlar, öğrenci belgeleriyle birlikte Ülker Stadyumu'nda bulunan Passolig gişelerinden bilet alabilecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
Öğrencilere 35 TL
Süper Lig'de 5 Şubat Cumartesi günü 19.00'da Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe'de Öğrenci Tribünü biletleri satışa çıkıyor. Yapılan açıklamaya göre; 1 Ocak 1997 ile 31 Aralık 2005 yılları arasında doğan taraftarlar, öğrenci belgeleriyle birlikte Ülker Stadyumu'nda bulunan Passolig gişelerinden bilet alabilecek. Fiyatların 35 TL olduğu ve her taraftarın tek bilet alma hakkına sahip olduğu da belirtildi. Şu ana kadar 12 bin biletin satıldığı öğrenildi.
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