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FENERBAHÇE HABERİ: Görüşmeler başladı! Pelkas'ın yerine Roland Sallai

Dimitris Pelkas’tan beklenen verimi alamayan Fenerbahçe, Yunan futbolcuyu ara transfer döneminde satma kararı aldı. Pelkas ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler transfer için düğmeye bastı. Yönetimin, Bundesliga'da Freiburg forması giyen Macar sağ kanat oyuncusu Roland Sallai için menajeri ve kulübü ile temasların başladığı öğrenildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: Görüşmeler başladı! Pelkas'ın yerine Roland Sallai

Fenerbahçe, ara transfer döneminde hem kadrosunu güçlendirmek hem de verim alamadığı futbolcuları göndermek için düğmeye bastı. Son Altay maçında ilk 11'de başlayan ancak bu sezonki kötü performansına bir yenisini daha ekleyen Dimitrios Pelkas'tan artık umut kesildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Görüşmeler başladı! Pelkas'ın yerine Roland Sallai

Fener yönetimi, Yunan futbolcu için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Pelkas için Yunanistan, Rusya ve İtalya'dan teklifler olduğu öğrenilirken Yunan futbolcunun yerine alınacak oyuncunun da belli olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Görüşmeler başladı! Pelkas'ın yerine Roland Sallai

Bundesliga'da Freiburg forması giyen Macar sağ kanat oyuncusu Roland Sallai için menajeri ve kulübü ile temasların başladığı öğrenildi. Sağ kanat dışında sol kanatta da forma giyebilen Roland Sallai'nin, Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'nin hem Macaristan Milli Takım hem de APOEL Nikosia'dan takım arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Görüşmeler başladı! Pelkas'ın yerine Roland Sallai

30 KEZ MİLLİ OLDU...
Sallai geçtiğimiz günlerde Mesut Özil'in idmanda çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından beğenerek adeta Fenerbahçe'nin kendisine olan ilgisini doğrulamış oldu. Fenerbahçe'nin 30 kez Macaristan Milli Takım forması giyen Sallai'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği ifade ediliyor.

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