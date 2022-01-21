FENERBAHÇE HABERİ: Görüşmeler başladı! Pelkas'ın yerine Roland Sallai

Fenerbahçe, ara transfer döneminde hem kadrosunu güçlendirmek hem de verim alamadığı futbolcuları göndermek için düğmeye bastı. Son Altay maçında ilk 11'de başlayan ancak bu sezonki kötü performansına bir yenisini daha ekleyen Dimitrios Pelkas'tan artık umut kesildi.





Fener yönetimi, Yunan futbolcu için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Pelkas için Yunanistan, Rusya ve İtalya'dan teklifler olduğu öğrenilirken Yunan futbolcunun yerine alınacak oyuncunun da belli olduğu öğrenildi.



