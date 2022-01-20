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Elneny iddiası

Mısır basını, eski Beşiktaş oyuncusunun Kanarya’ya gidebileceğini öne sürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Elneny iddiası
Fenerbahçe'nin 2 sezon önce Beşiktaş forması giyen Mohamed Elneny için devreye girdiği iddia edildi. Mısır basını, sarı-lacivertlilerin bir ara Galatasaray'ın da ilgilendiği 29 yaşındaki orta saha için Arsenal'den görüşme talep ettiğini belirtti. Takımdaki maaş bütçesini düşürmek isteyen Arsenal'in Elneny'yi gözden çıkardığı ve ara transfer döneminde uygun bir rakama göndermek istediği ifade edildi. Bu sezon Arsenal ile 10 maça çıkan 29 yaşındaki ön libero 1 asist yaptı. Elneny'nin kontratı haziranda bitiyor.
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