Elneny iddiası

Fenerbahçe'nin 2 sezon önce Beşiktaş forması giyen Mohamed Elneny için devreye girdiği iddia edildi. Mısır basını, sarı-lacivertlilerin bir ara Galatasaray'ın da ilgilendiği 29 yaşındaki orta saha için Arsenal'den görüşme talep ettiğini belirtti. Takımdaki maaş bütçesini düşürmek isteyen Arsenal'in Elneny'yi gözden çıkardığı ve ara transfer döneminde uygun bir rakama göndermek istediği ifade edildi. Bu sezon Arsenal ile 10 maça çıkan 29 yaşındaki ön libero 1 asist yaptı. Elneny'nin kontratı haziranda bitiyor.