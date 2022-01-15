Ertuğrul Çetin kimdir? Antalyaspor Fenerbahçe maçında kaleye geçti

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadelenin 81. dakikasında Antalyaspor'un Doğukan Sinik ile bulduğu golde kaleci Berke Özer sakatlandı.

Altay Bayındır da kadroda olmayınca oyuna devam edemeyen genç kaleci yerine henüz 18 yaşında olan Ertuğrul Çetin oyuna dahil oldu.

ERTUĞRUL ÇETİN KİMDİR?

Kariyerinde daha önce alt yaş milli takımlarında görev yapan Osman Ertuğrul Çetin, ilk kez bir Süper Lig maçına çıktı. Henüz 18 yaşında olan file bekçisi, 5 kez Türkiye U19 takımının formasını giydi.

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve U16 takımından itibaren her yaş kategorisinde formayı terleten Erutğrul Çetin, 5 Ekim 2020 ve 20 Ocak 2021 tarihleri arasında Altınordu takımında forma giydi.

Güncel piyasa değeri 50 bin Euro olan Ertuğrul Çetin'in Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ertuğrul Çetin ayrıca, Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi transferinde Çaykur Rizespor'a gönderilen Tarık Çetin'in de kuzeni.