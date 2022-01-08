Zeki Göle ile bir maç daha

Yeni teknik direktör gelse bile Adana Demirspor maçında takımın başında yer alma ihtimali azaldı. Sarı-lacivertliler pazartesi günü büyük olasılıkla yine antrenör Zeki Murat Göle idaresinde sahaya çıkacak. Göle ile birlikte Fatih Yıldız da kulübede olacak.

MESAİYE DEVAM

Adana Demirspor maçının hazırlıkları devam ediyor. Samandıra'da dün sabah yapılan antrenmanda oyuncular ısınma, çabukluk ve pas çalışmasının ardından çift kale maçlar gerçekleştirdi. Kazanan takım galibiyet pozu verdi. İdman bireysel çalışmalarla tamamlandı.

3 OYUNCU AYRI ÇALIŞTI

Luiz Gustavo, Mergim Berisha ve Altay Bayındır dün de takımdan ayrı çalıştı. Üç oyuncunun bireysel çalışmalarla günü tamamladıkları aktarıldı. Berisha ve Luiz Gustavo'nun durumlarının iyiye gittiği ve istenmesi halinde Adana maçının kadrosuna dahil edilebilecekleri öğrenildi. Altay ise bu hafta da forma giyemeyecek.