Fenerbahçe, dün yaptığı antrenmanla Adana Demirspor mücadelesinin hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertli kulübün Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. İdman daha sonra teknik ve taktik çalışmalarla geçildi. Antrenman şut denemeleri ile sona erdi. Hırslı çalışan Fenerbahçeli futbolcuların idmanında kemik sesleri yükseldi. Öte yandan Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Mergim Berisha, Ferdi Kadıoğlu ve Altay Bayındır bireysel saha çalışmaları gerçekleştirdi. Daha önce bireysel çalışmalarını sürdüren takımın yıldızı Mesut Özil ise dünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.