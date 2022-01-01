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St. Etienne Fenerbahçe'den Marcel Tisserand'ı istiyor!

Süper Lig'in ilk yarısında beklenenden oldukça uzak bir performans sergileyen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler takıma yapılacak takviyeleri beklerken, Szalai ve Kim'in ardından üçüncü stoper olan Marcel Tisserand için de teklif aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2022 Cumartesi 10:44
St. Etienne Fenerbahçe'den Marcel Tisserand'ı istiyor!

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oldukça kötü bir performans sergileyen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda uzatmalarda üst tura yükselmeyi başardı. Gözünü yapılacak transferlere çeviren yönetim, üç stoperini birden kaybedebilir.

St. Etienne Fenerbahçe'den Marcel Tisserand'ı istiyor!

TISSERAND'A DA TEKLİF GELDİ!

Fenerbahçe'de Attila Szalai ve Kim Min Jae için İtalyan takıımlarından teklifler gelmeye devam ederken, Marcel Tisserand için St. Etienne'in nabız yokladığı öğrenildi.

Fransız basınına yansıyan ve 'St Etienne Tisserand'ın durumunu sordu' başlıklı haberde, Bakary Sako'ya altı aylık imza attıran St. Etienne'in eski Ligue 1 oyuncusu olan Marcel Tisserand'a da imza attırmak istediği belirtildi.

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