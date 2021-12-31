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Burak Kapacak ‘ikiye’ böldü

Fenerbahçe'ye transfer olduktan 5 ay sonra ilk maçına çıkan Burak Kapacak, taraftarı ikiye böldü...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 06:50
Burak Kapacak ‘ikiye’ böldü
Fenerbahçe'ye transfer olduktan 5 ay sonra ilk maçına çıkan Burak Kapacak, taraftarı ikiye böldü... Kupada Afyonspor karşısında 45 dakika sahada kalan genç futbolcu, bireysel oyunu ile dikkat çekerken, buluştuğu topların çoğunu olumlu kullanamamıştı. Kapacak için sosyal medyada bir kesim, "Pereira haklıymış. Nerede duracağını, ne zaman hücuma çıkıp, ne zaman savunma yapacağını bilmiyor" eleştirisinde bulundu. Bazı taraftarlar ise, "Aylar sonra oynadı. Şans verilirse milli takıma kadar yolu açık" diyerek destek verdi.
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