Göksel Gümüşdağ'dan Edin Visca açıklaması!

Trabzonspor Kulübü'nün Edin Visca için görüşmeleri devam ediyor. Başakşehir'in 6 milyon Euro seviyelerine düştüğü pazarlıklarda Trabzonspor 3 milyon Euro seviyelerine kadar çıktı.
Trabzonspor Kulübü'nün Edin Visca için görüşmeleri devam ediyor. Başakşehir'in 6 milyon Euro seviyelerine düştüğü pazarlıklarda Trabzonspor 3 milyon Euro seviyelerine kadar çıktı.
Bu rakamı biraz daha arttırmak isteyen Bordo Mavililer transferi kısa süre içerisinde noktalamak istiyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı ise Visca'yı ısrarla takımında görmek istiyor.
GÜMÜŞDAĞ: PAZARTESİ'DEN SONRA DAHA DA BELLİ OLUR
61saat'e konuşan Gümüşdağ, "Şu anlık Edin Visca'nın transferiyle ilgili hiçbir şey yok. Kulüplerle görüşmelerimiz devam ediyor. Pazartesi'den sonra daha da belli olur" ifadelerini kullandı.
Başakşehir FK'nın oluşan ciddi futbolcu maliyetleri sonrası Visca'nın satışına sıcak baktığı biliniyor.