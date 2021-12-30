Göksel Gümüşdağ'dan Edin Visca açıklaması!

Trabzonspor Kulübü'nün Edin Visca için görüşmeleri devam ediyor. Başakşehir 'in 6 milyon Euro seviyelerine düştüğü pazarlıklarda Trabzonspor 3 milyon Euro seviyelerine kadar çıktı.

Bu rakamı biraz daha arttırmak isteyen Bordo Mavililer transferi kısa süre içerisinde noktalamak istiyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı ise Visca'yı ısrarla takımında görmek istiyor.

GÜMÜŞDAĞ: PAZARTESİ'DEN SONRA DAHA DA BELLİ OLUR

61saat'e konuşan Gümüşdağ, "Şu anlık Edin Visca'nın transferiyle ilgili hiçbir şey yok. Kulüplerle görüşmelerimiz devam ediyor. Pazartesi'den sonra daha da belli olur" ifadelerini kullandı.