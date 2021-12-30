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Göksel Gümüşdağ'dan Edin Visca açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında transfer savaşı yaşanıyor. Ezeli rakipler Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Visca için devrede... Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, tranferin gözdesi olan Edin Visca ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 20:31 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 20:31
Göksel Gümüşdağ'dan Edin Visca açıklaması!

Trabzonspor Kulübü'nün Edin Visca için görüşmeleri devam ediyor. Başakşehir'in 6 milyon Euro seviyelerine düştüğü pazarlıklarda Trabzonspor 3 milyon Euro seviyelerine kadar çıktı.

Göksel Gümüşdağ'dan Edin Visca açıklaması!

Bu rakamı biraz daha arttırmak isteyen Bordo Mavililer transferi kısa süre içerisinde noktalamak istiyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı ise Visca'yı ısrarla takımında görmek istiyor.

Göksel Gümüşdağ'dan Edin Visca açıklaması!

GÜMÜŞDAĞ: PAZARTESİ'DEN SONRA DAHA DA BELLİ OLUR

61saat'e konuşan Gümüşdağ, "Şu anlık Edin Visca'nın transferiyle ilgili hiçbir şey yok. Kulüplerle görüşmelerimiz devam ediyor. Pazartesi'den sonra daha da belli olur" ifadelerini kullandı.

Göksel Gümüşdağ'dan Edin Visca açıklaması!

Başakşehir FK'nın oluşan ciddi futbolcu maliyetleri sonrası Visca'nın satışına sıcak baktığı biliniyor.

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