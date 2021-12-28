Fenerbahçe'ye Fabricio Bustos transferinde River Plate rakip oldu!

Fenerbahçe'de sezon başında teknik direktör Vitor Pereira, 3'lü sistem için bir sağ ve sol bek istemişti. Portekizli teknik adam, sağ bek pozisyonu için Fabricio Bustos'u listenin ilk sırasına yazmış ancak transfer gerçekleşmemişti. Bunun üzerine kulübü Independiente'ye rest çeken Arjantinli bek, sözleşme yenilemeyeceğini duyurmuştu.
RIVER PLATE DE TALİP OLDU!
Bu doğrultuda ara transfer döneminde bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye imza atması beklenen Bustos'ta rakipler arttı. Arjantin basınına yansıyan haberlere göre, 25 yaşındaki sağ beke Internacional'in ardından River Plate de talip oldu.
FENERBAHÇE RESTİ!
Habere göre River Plate, Gonzalo Montiel'in ayrılığının ardından gözünü Bustos'a dikti. Arjantinli sağ bek, Fenerbahçe'ye transfer olamamasının ardından sözleşme müzakerelerini kapatmıştı. Marcelo Gallardo'nun istediği Bustos'a Fenerbahçe'nin dışında Internacional ve Porto Alegre de talip.