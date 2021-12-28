Fenerbahçe'ye Fabricio Bustos transferinde River Plate rakip oldu!

Fenerbahçe'de sezon başında teknik direktör Vitor Pereira, 3'lü sistem için bir sağ ve sol bek istemişti. Portekizli teknik adam, sağ bek pozisyonu için Fabricio Bustos'u listenin ilk sırasına yazmış ancak transfer gerçekleşmemişti. Bunun üzerine kulübü Independiente'ye rest çeken Arjantinli bek, sözleşme yenilemeyeceğini duyurmuştu.