SPOR HABERİ - Fenerbahçe Beşiktaş maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 17. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Hızlı başlayan mücadelenin 12. dakikasında Sarı-Lacivertli ekibin geliştirdiği atakta ceza sahası içinde Larin'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

Beşiktaşlı futbolcular bu karara yoğun itirazlarda bulunsa da karar değişmedi.

Topun başına geçen Mesut Özil kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirmeyi başardı.

İşte o pozisyon... (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)



